Stoffel Vandoorne zal het volgende Formule E-seizoen uitkomen voor het Maserati MSG Team. De Belg, die in 2021-22 wereldkampioen werd met Mercedes, kondigde eerder al aan DS Penske te verlaten. Hij scoorde in 2022-23 en 2023-24 slechts één podium. Maserati zal een compleet andere rijdersbezetting hebben, want Jake Hughes is de tweede nieuwe aanwinst van de Italiaanse fabrikant. Hij maakt de overstap vanaf McLaren. Vandoorne mocht overigens zelf de social media-posts maken voor Maserati, zo liet het team in een filmpje zien.