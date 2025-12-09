Hoe Verstappen als jong jochie in beeld kwam bij Red Bull | Het Leven Van Helmut Marko

Helmut Marko was één van de meest illustere figuren uit de Formule 1-paddock. De Red Bull Racing-topman stond bekend vanwege zijn sterke uitspraken én zijn oog voor talent. Vandaag werpen we een blik op het leven van deze uitgesproken Oostenrijker, nu hij zijn vertrek heeft aangekondigd.

De naam 'Helmut Marko' zal voor veel Formule 1-liefhebbers niet onbekend klinken. Marko speelde een belangrijke rol binnen zowel Red Bull Racing als zusterteam Racing Bulls en verschijnt daarnaast regelmatig in de krantenkoppen. Dit met name omdat hij zijn mening vrijwel nooit onder stoelen of banken steekt. Daarnaast is het geen geheim dat hij jong talent graag de kans gaf, maar ook bikkelhard optrad als de resultaten vervolgens niet goed genoeg waren.

Helmut is op 27 april 1943 geboren in Graz, een grote stad in Oostenrijk. Vandaag de dag maakt hem dat 82 jaar. In zijn hoogtijdagen heeft hij een behoorlijke staat van dienst opgebouwd in de wereld van de motorsport. Tussen 1971 en 1972 verreed hij tien Grands Prix voor de teams van BRM en McLaren. Ook won hij in '71 de 24 Uur van Le Mans, samen met de Nederlandse Gijs van Lennep. In 1967 promoveerde hij in de rechtsgeleerdheid. Daarmee heeft hij de titel 'Doctor der Rechte' - zoals dat in het Duits heet - verdiend. Dat is waarom Helmut vaak 'Dokter Helmut Marko' wordt genoemd.

VLNR: Gijs van Lennep, Helmut Marko en Vic Elford, 1971.

In 1989 zette hij het raceteam 'RSM Marko' op, waarmee hij deelnam aan de Formule 3 en de Formule 3000. In 1999 werd deze formatie omgedoopt tot het Red Bull Junior Team. In dat jaar kwam hij ook aan de leiding te staan van het Red Bull Driver Development Program, het opleidingsprogramma van Red Bull. Sinds 2005 werkte hij voor het team van Red Bull Racing onder de functie: Senior Adviseur. Adviseur klinkt misschien wat licht, maar zijn stem woog erg zwaar binnen de formatie.

Red Bull Jnr-RSM Marko, 2001.

Als kartrekker van het opleidingsprogramma, stond Helmut onder andere Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Max Verstappen bij richting hun Formule 1-entree. Vandaag de dag is Max natuurlijk het meest recente succesverhaal. Ooit deed hij in de Ziggo-documentaire Max Verstappen: Whatever is Takes uit de doeken hoe hij Max op het spoor is gekomen en hoe hij hem binnen heeft weten te halen.

Het begon allemaal met de FIA Formula 3 European Championship in 2014, toen Max zes races achter elkaar won op de meest lastige circuits op de kalender, Spa-Francorchamps en de Norisring. De naam Max Verstappen werd op dit punt al regelmatig genoemd in de mondiale autosportwereld, maar met zijn optreden hier gaf hij zichzelf het laatste zetje richting een Formule 1-contract. Ook onder kletsnatte en verraderlijke weersomstandigheden, bewees Max zichzelf een klasse apart. Hij reed het hele veld het snot voor de ogen en kwam ruim als eerste over de streep. Marko was op de Norisring aanwezig om de Nederlander in de gaten te houden, net zoals Mercedes-teambaas Toto Wolff. Na de race waren ze beiden verkocht.

Verstappen wint de Europese F3-race op de Norisring, 2014.

In de documentaire vertelt Helmut dat er over werd gesproken om Max naar de Formule 2 te laten promoveren als volgende stap, maar de uitgesproken Oostenrijker zag geen belemmering en pakte de volgende ochtend direct de telefoon. "Ik belde Jos en zei: vergeet alles maar. We gaan voor de Formule 1. Ik denk dat ik wel een minuut lang geen antwoord heb gekregen" klinkt het lachend. "Zo is het begonnen."

De rest is inmiddels geschiedenis. Max debuteerde in 2015 bij het team van Toro Rosso, maar stroomde anderhalf seizoen later al door naar het grote Red Bull Racing. Daar wist hij tijdens zijn debuutrace de Grand Prix van Spanje te winnen en sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de meest succesvolle F1-coureurs ooit. Het is dus een goede zet van Marko gebleken, maar toen destijds werd aangekondigd dat er een 17-jarig jochie in de Formule 1 zou gaan rijden, waren niet alle reacties positief.

Verstappen wint de Grand Prix van Spanje, 2016.

"De Nederlanders waren door het dolle heen, veel anderen zeiden: 'Dit kun je niet maken", vertelt Marko. "Dit is gevaarlijk. Bla, bla, bla. Maar dat is gewoon jaloezie", aldus de Oostenrijker. Marko werd wel eens bekritiseerd vanwege zijn uitlatingen in de media. Zo heeft hij meer dan eens geroepen dat Verstappen in een bepaald jaar kampioen kon worden, terwijl dat volgens de Nederlander zelf niet meer tot de mogelijkheden behoorde.

Helmut Marko

De man uit Graz heeft echter verschillende keren laten zien een goed oog voor talent te hebben. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en Verstappen zelf zijn daar een mooi voorbeeld van.

