Remy Ramjiawan

Maandag 17 juli 2023 19:01 - Laatste update: 19:26

Voor zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton zijn de resterende races in 2023 alleen maar een voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Brit hoopt dat de W15 weer een auto zal zijn die om de zeges kan gaan vechten en Hamilton zal dan ook niet wakker liggen van de eindpositie in het klassement.

Mercedes begon het seizoen nog met de W14 in het zeropod-concept. Die filosofie werd echter na een aantal races overboord gegooid en in Monaco was de W14B te zien. De renstal uit Brackley heeft vooral naar Aston Martin gekeken, want dat team wist aan het begin van het seizoen op te vallen. Voorlopig lijkt ook de nieuwe versie van de wagen niet de ommezwaai te betekenen, want Mercedes kijkt alsnog tegen een grote achterstand aan op Red Bull Racing.

De auto de juiste kant opsturen

Hamilton heeft de handdoek wat dat betreft al in de ring gegooid, zo vertelt hij bij Channel 4: "Het maakt me echt niet uit op welke positie ik dit jaar eindig. Ik concentreer me gewoon op het geven van de beste ontwikkelingsinformatie voor het team, het samenwerken met de jongens om ervoor te zorgen dat we deze auto op de juiste manier sturen." Het doel is dan ook om vanaf 2024 weer terug te slaan. "Als we volgend jaar aan de eerste race of de eerste test beginnen, gaan we meteen van start."

Updates

Van tevoren werd er gehint op een flinke stap met de nieuwe updates, maar dat lijkt voorlopig uit te blijven. In Silverstone was Red Bull Racing wederom het snelst en niet Aston Martin, Ferrari of Mercedes was daar het tweede team, dat was namelijk McLaren. "Als we tegen het einde van het seizoen weer meedoen zoals vorig jaar, is dat aan de ene kant goed, maar aan de andere kant hebben de andere teams zich waarschijnlijk al afgesloten voor het seizoen en concentreren ze zich op het volgende jaar", aldus Hamilton.