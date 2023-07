Remy Ramjiawan

Zondag 16 juli 2023 15:49

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel onthult bij PlanetF1 dat hij tijdens de Grand Prix van Monaco met Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft gesproken over een terugkeer naar de sport.

De Duitser nam aan het einde van 2022 afscheid van de koningsklasse en Fernando Alonso nam het stoeltje van de Duitser over bij Aston Martin. 'Seb' is dit weekend in Groot-Brittannië om het Goodwood Festival of Speed bij te wonen. Daarnaast zal hij enkele ronden rijden in de kampioenschapswinnende Williams van Nigel Mansell. Ook krijgt hij de kans om in de McLaren MP4/8 te rijden, de bolide waar Ayrton Senna in 1993 in reed.

Artikel gaat verder onder video

Groene richting van de Formule 1

Één van de redenen dat Vettel er vorig jaar een punt achter zette, was omdat hij zijn visie op het milieu niet meer kon combineren met de Formule 1. De twee auto's waar de Duitser tijdens het Goodwood-festival in mag plaatsnemen, rijden op synthetische brandstoffen rond en dat past perfect bij de filosofie van de viervoudig kampioen. Hij overweegt dan ook een rol als official bij de FIA of de Formule 1, om deze missie voor te zetten.

Gesprek met Domenicali in Monaco

"We zullen zien, maar ik heb wat ideeën. Ik ben eerder dit jaar in Monaco geweest en ik had een heel goed gesprek met Stefano [Domenicali]. Behalve dat de auto's natuurlijk direct vervuilen, heeft de Formule 1 een enorme verantwoordelijkheid omdat het een heel groot evenement is", opent Vettel. De sport moet wat hem betreft iets groener worden en daar heeft hij al over nagedacht. "Het is belangrijk dat het de goede kant op gaat. Maar ik ben in gesprek [met de Formule 1] en ik heb wat ideeën. Uiteraard zullen we zien wat de toekomst brengt."

Vrije tijd

Toch moeten we nog even wachten voordat we de Duitser weer terugzien in de koningsklasse, zo geniet hij op dit moment van zijn vrije tijd. "Ik heb mezelf vorig jaar als doel gesteld dat ik vrij wil zijn en dat ik tegen veel dingen nee zeg. Omdat ik deze versie van mezelf wil leren kennen, die geen vast schema heeft en in staat is om naar verschillende dingen te kijken en inspiratie op te doen", aldus Vettel.