Wolff niet overtuigd van plannen nieuwe teams: "Dit kan in niet één andere sport gebeuren"

Jordy Stuivenberg

Zondag 16 juli 2023 13:15 - Laatste update: 13:17

Toto Wolff wil op de Amerikaanse tour als het gaat om de toetreding van nieuwe Formule 1-teams. Onder andere Andretti en Hitech staan te trappelen om de overstap naar de Formule 1 te maken en wat Wolff betreft zijn ze welkom, maar moeten ze hun plekje wel eerst zelf verdienen.

Het is al het hele jaar onderwerp van gesprek: komt er de komende jaren een elfde Formule 1-team bij of niet? Verschillende teambazen zijn fel tegen, maar Mercedes-kopman Wolff ziet mogelijkheden. Hij stelt wel dat elk kandidaat-team door een behoorlijk strenge selectieprocedure zou moeten komen, zodat niet elke willekeurige fantast met geld aanspraak kan maken op prijzengeld.

Artikel gaat verder onder video

“Er is geen enkele andere volwassen sport waar je kunt zeggen: ‘Ik begin een team en doe mee, bedankt dat ik mee mag delen in het prijzengeld’. Dat gebeurt niet in de voetballerij, niet in de NBA, niet in de NFL en niet in de NHL”, vertelde Wolff tegenover Sky Sports. “Je moet je kwalificeren, jezelf opwerken. Je moet laten zien dat je toegewijd bent aan het kampioenschap, zoals wij al vele jaren doen.”

Teams geen eigenaar

“In de NLF zou iedereen het met me eens zijn. De situatie is daar anders, omdat het kampioenschap eigendom is van de teams. Als een inschrijving er goed uitziet, dan moeten we er zeker serieus naar kijken. Tot nu toe heeft niemand de bestaande teams echter weten te overtuigen. We hebben de inschrijvingen bij de FIA ook niet gezien, zij zullen besluiten of het goed is voor de Formule 1 of niet.

“Wat de uitkomst ook is, ik blijf bij mijn standpunt. Als teameigenaar zie ik niet één ander kampioenschap waar je zomaar aan mee kunt doen. Dat haalt de waarde van de hele klasse naar beneden. Dus als een nieuw team dat veroorzaakt, dan ben ik tegen.”