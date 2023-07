Kwalificatie Rome E-Prix: Dennis pakt pole na spannend gevecht met titelconcurrenten

Kimberley Hoefnagel

Zondag 16 juli 2023 12:35

Jake Dennis heeft de pole positie voor de tweede E-Prix van Rome gepakt. Nick Cassidy, de huidige leider in het kampioenschap, zal vanaf P2 starten, gevolgd door Norman Nato op P3. Mitch Evans, de huidige nummer drie in het kampioenschap, kwalificeerde zich op P4.

De kwalificatie ging op zondagochtend om 10:40 uur van start op het stratencircuit in Rome. Nick Cassidy, Mitch Evans, Jean-Éric Vergne, António Félix da Costa, Sam Bird, Stoffel Vandoorne, Lucas di Grassi, Dan Ticktum, Sérgio Sette Câmara, Robin Frijns en Sacha Fenestraz zaten in de eerste groep. Laatstgenoemde kon echter niet starten vanwege een technisch probleem, dat hem eerder ook al tijdens VT3 in de garage hield. Di Grassi zette als eerste een tijd op het bord: 1:40.796. Aan het einde van de eerste runs had Cassidy de snelste tijd in handen, gevolgd door Evans en Bird op P2 en P3. Vlak voor het einde van de sessie doken alle heren weer de baan op, waarna Bird, Cassidy, Ticktum en Evans zich voor de duels wisten te plaatsen.

Daarna was het de beurt aan Jake Dennis, Pascal Wehrlein, Maximilian Günther, Sébastien Buemi, Jake Hughes, René Rast, Norman Nato, Andre Lotterer, Edoardo Mortara, Nico Müller en Roberto Merhi. Na de eerste runs was het Dennis die de snelste tijd in handen had, gevolgd door Buemi en Rast op P2 en P3. Na een korte pauze gingen de coureurs twee minuten voor het einde weer de baan op voor hun laatste run. In de slotfase kwam Hughes kortstondig naast de baan terecht, wat voor een gele vlag zorgde. Uiteindelijk plaatsten Dennis, Buemi, Nato en Günther zich voor de duels.

Kwartfinales

In de eerste kwartfinale moest Cassidy het opnemen tegen Ticktum. Laatstgenoemde kende een goede start, maar zag Cassidy gedurende de ronde steeds verder uitlopen. Ticktum kwam in 1:38.720 over de streep en was hiermee aanzienlijk langzamer dan Cassidy, die in 1:37.536 de baan rond ging. Daarna was het de beurt aan de twee Jaguar-coureurs. Evans begon als eerste aan zijn ronde en liet een 1:37.946 noteren, Bird klokte vervolgens op zijn beurt een 1:38.445. Zodoende plaatsten titelconcurrenten Evans en Cassidy zich voor de halve finale.

Daarna was het tijd voor de derde kwartfinale, waarin Nato het op mocht nemen tegen Buemi. Nato ging als eerste de baan op voor zijn ronde en liet een 1:38.613 noteren. In eerste instantie leek het een gemakkelijke win te worden voor Buemi, maar dat veranderde toen Buemi met zijn bolide in de muur terechtkwam. De 34-jarige kwam hierdoor niet verder dan een ronde van 1:51.464. De laatste kwartfinale ging tussen Günther en Dennis. Laatstgenoemde kon met gemak naar de overwinning rijden dankzij een ronde van 1:38.179. Zodoende pakten Dennis en Nato de laatste twee plekken in de halve finale.

Gevecht om pole positie

Om 11:35 was het tijd voor de eerste halve finale, waarin Evans en Cassidy hun opwachting maakten. De twee titelconcurrenten waren in eerste instantie enorm aan elkaar gewaagd, waarna ze beiden de fout in gingen. Evans klokte een 1:38.322 die niet genoeg was om zijn concurrent achter zich te houden. De tweede halve finale werd uitgevochten door Dennis en Nato. De Japanner moest echter vanaf het begin al zijn meerdere erkennen in de Andretti-coureur.

De kwalificatie werd afgesloten met een bloedstollend gevecht tussen de huidige top twee in het kampioenschap: Dennis en Cassidy. De heren waren gedurende de sessie flink aan elkaar gewaagd. Dennis ging in 1:37.986 de baan rond, waarna Cassidy er met een 1:38.057 net niet onderdoor kon. Zo pakte Dennis de pole positie en de bijbehorende drie punten voor het wereldkampioenschap.

Enkele coureurs worden na de kwalificatie nog onderzocht vanwege mogelijke overtredingen in de groepsfase. Rast en Dennis vanwege het vermeend ophouden van een andere coureur, Günther en Müller vanwege het niet vertragen onder de gele vlag.

Bekijk de voorlopige startopstelling voor de tweede E-Prix van Rome hieronder: