Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 15 juli 2023 13:01

Sam Bird denkt dat Nyck de Vries volgend jaar weer terug zal keren in de Formule E, hij verwacht dat de Nederlander binnen enkele weken zijn krabbel gaat zetten bij één van de teams. Daarnaast laat de Brit zich kritisch uit over de handelwijze van Red Bull en de impact hiervan op de mentale gezondheid van coureurs.

De Vries maakte tijdens het Formule E-seizoen van 2019/2020 zijn debuut in de elektrische klasse. De Nederlander had op dat moment net de titel gewonnen in de Formule 2, maar kreeg het niet voor elkaar om een plekje in de Formule 1 te vinden. Hij kende een moeizaam eerste seizoen, maar wist zichzelf vervolgens in zijn tweede seizoen tot de eerste officiële wereldkampioen van de klasse te kronen. Na een lastig derde jaar in de Formule E, mocht hij begin 2023 de overstap maken naar AlphaTauri, maar slechts tien races verder is hij al aan de kant gezet. "Het verbaast me niet dat Red Bull dit standpunt heeft, want het is al vele, vele malen eerder gebeurd", vertelt Bird in een exclusief interview met GPFans. "Ik vind dit vrij hard, om eerlijk te zijn."

"We leven nu ook in een tijdperk waarin mentaal welzijn zo belangrijk is", vervolgt hij. "Toch is het alsof de autosport het gewoon bijna negeert. Het is een stressvolle omgeving met zo'n hoge druk... Dat Nyck dit mee moet maken - om de krant te pakken en de hele tijd dingen te lezen en er dan zo uit te worden gezet... Het is moeilijk, het is echt heel moeilijk." Toch maakt Bird zich geen zorgen over de toekomst van de voormalig wereldkampioen. "Ik weet zeker dat hij binnen een paar weken hier ergens in de paddock een thuis zal vinden. Dan zal hij waarschijnlijk iets getekend hebben."

Red Bull begraaft carrières

"Maar ja, zijn Formule 1-avontuur had volgens mij een seizoen moeten duren", benadrukt de Brit. "Ze hadden hem een ​​jaar moeten geven, maar goed daarom ben ik ook niet de baas bij Red Bull." De Jaguar-coureur heeft zo zijn mening over de gang van zaken van Red Bull. "Ze hebben een succesvolle staat van dienst wat betreft het binnenhalen van enkele van de beste coureurs ooit in de autosport, dus wie ben ik om tegen te spreken wat ze doen? Maar ze begraven ook veel carrières, hebben al veel carrières begraven en zullen in de toekomst ook nog veel carrières begraven. Dat zijn degenen waar ik me zorgen om maak."