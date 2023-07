Vooruitblik E-Prix Rome: Frijns hoopt op punten, Ticktum wacht op fouten concurrentie

Kimberley Hoefnagel

Het raceweekend in Rome is in volle gang en we gaan twee ontzettend spannende races tegemoet in de Formule E. De hittegolf die momenteel door Italië woedt, zal voor de nodige uitdagingen gaan zorgen. Samen met een aantal coureurs blikken we vooruit.

Dit weekend worden in de Formule E de dertiende en veertiende rondes van het seizoen afgewerkt vanaf het Circuito cittadino dell'EUR, een stratencircuit in het zuiden van Rome. In Italië is er momenteel een flinke hittegolf gaande, wat ook in de paddock goed te merken is. De temperatuur loopt vandaag op tot wel 36 graden, terwijl er voor zondag een maximum temperatuur van 37 graden voorspeld wordt. We bevinden ons momenteel op een cruciaal moment in het wereldkampioenschap. Met nog slechts vier races te gaan in 2023, zijn er nog vier realistische kanshebbers op de wereldtitel: Jake Dennis, Nick Cassidy, Pascal Wehlrein en Mitch Evans. Zij kunnen zich geen fouten permitteren, wat een uitdaging is op dit lastige circuit.

Ticktum wacht op fouten van anderen

"Het is een moeilijke track, en ook heel lang", blikt Dan Ticktum met GPFans vooruit op de twee races in de hoofdstad van Italië. "Er is dus een grotere kans dat mensen gedurende een ronde fouten maken, dus het kan zeker iemand belonen. Het is erg moeilijk, er is geen run-off zoals op de meeste circuits, het is hier in zekere zin een beetje zoals Macau. Je wordt zeker afgestraft als je over de limiet gaat. Als de auto in een goede window zit en je goed rijdt, denk ik dat je best goed beloond kan worden." Al met al kan het best een leuk circuit zijn om op te rijden, zo stelt de Brit. "Mits je het goed doet."

De lage verwachtingen van Frijns

Eerder in het seizoen liet Robin Frijns al tegenover GPFans weten dat hij niet tevreden was met de ABT-bolide. We zijn nu een aantal maanden verder, maar de problemen zijn niet veranderd. "Precies hetzelfde, geen verbetering. We komen wel iets dichterbij, maar het gat was aan het begin van het seizoen gewoon veel te groot. Ik heb het gevoel dat we vooral de laatste twee weekenden er alles uit proberen te halen. Vooral met de kwalificatie kunnen we wel iets doen, in de wedstrijd is het altijd moeilijk voor ons. Ik heb niets tegenover ABT, ik ben heel blij met de engineers en het team en hoe ze werken, maar wat we hebben functioneert niet."

Eigenlijk heeft de Nederlander de komende twee jaar al voor zichzelf afgeschreven. "Voor dit jaar en ik denk dat het voor volgend jaar hetzelfde verhaal gaat worden.” Gevraagd of hij spijt heeft van zijn overstap, is hij kort van stof: "Als je alles van tevoren weet is het leven makkelijk." Zijn verwachtingen voor het raceweekend in Rome zijn niet al te hoog. "Hetzelfde. Alles is mogelijk in de Formule E, maar als wij in de punten eindigen dan zou het wel een grote overwinning zijn voor ons."

Evans in de achtervolging

Mitch Evans wist vorig jaar beide races in Rome te winnen, dat het circuit in Rome goed bij hem past, mag dus duidelijk zijn. "Historisch gezien wel, maar dat was natuurlijk met de auto van een andere generatie. Ik heb het gevoel dat ik hier met de Gen 2-auto bijzonder sterk was." Ondanks zijn successen van vorig jaar, wil hij niet te hard van stapel lopen. "Ik kom hier met veel vertrouwen door mijn drie overwinningen hier in het verleden, maar ik heb het gevoel dat dat niet echt veel garandeert. Kijk naar Jakarta, vorig jaar heb ik daar gewonnen, maar dit jaar had ik het echt moeilijk."

"Ik heb het gevoel dat we weten wat we hier nodig hebben, het is gewoon een kwestie van proberen dat te ontgrendelen", benadrukt hij. "Ik heb het gevoel dat ik weet wat ik nodig heb van de auto, hoe ik de ronde moet benaderen en hoe ik het weekend moet benaderen, dus dat helpt altijd." Het is volgens de Nieuw-Zeelander één van de beste races om in deze fase van het kampioenschap naartoe te gaan. Geweldig om terug te zijn. Het roept goede herinneringen op, maar ik ben ook heel realistisch."

Di Grassi aast op 'consistente' punten

"De verwachting is om punten te scoren", reageert Di Grassi in Rome. "Als ik een goede verwachting zou hebben, dan zou het zijn om consistente punten te scoren voor de laatste vier races. Ik denk dat als we een goed weekend hebben, we er bij zullen zitten. Geen betrouwbaarheidsproblemen, ik ga heel hard pushen. Dit is een heel belangrijk, en een heel moeilijk circuit. Een baan die niet zo goed bij onze auto past. Maar toch denk ik dat we een goede stap hebben gezet. Dus voor mij zou een goed resultaat zijn om consistente punten te scoren in de laatste vier races."