Vincent Bruins

Vrijdag 14 juli 2023 18:16

De FIA, de coureurs en de teams zijn het er over eens dat het zicht verbeterd moet worden tijdens regenraces. Daarom werd er vandaag op het circuit van Silverstone, waar afgelopen zondag nog de Britse Grand Prix werd gehouden en waar eerder deze week nog Pirelli's zonder bandenwarmers werden uitgeprobeerd, getest met een nieuw onderdeel.

Dit nieuwe onderdeel is het spatbord. Hiermee hopen de autosportbond en de Formule 1-deelnemers dat de spray minder erg wordt tijdens wedstrijden waarin het hard regent. McLaren en Mercedes deden vandaag mee aan de test op de baan in Northamptonshire.

Artikel gaat verder onder video

FIA dekt kosten voor test

De spatborden zullen naar verwachting ongeveer een kwart van de band bedekken. Deze waren gemonteerd op de Mercedes W14 die naar verluidt werd bestuurd door reservecoureur Mick Schumacher. Het rechte stuk was met water doordrenkt. Vlak achter de auto van de Duitse renstal zal een McLaren hebben gereden, maar het is niet bekend wie achter het stuur van de papaya-chromen bolide was gekropen. De FIA zal onderzocht hebben wat de spatborden van de Mercedes voor effect hadden op het zicht voor de McLaren-coureur. De McLaren zal zonder spatborden ook vóór de Mercedes hebben gereden om een directe vergelijking in de hoeveelheid spray te kunnen maken. De FIA heeft de kosten gedekt en zal voor de twee teams dus niet onder het budgetplafond vallen.

OOK INTERESSANT: Teambazen willen wijziging sprintraceformat, F1 denkt na over beloning voor 'Grand Slam'

Helft van de coureurs niet plankgas

"Dit is allemaal begonnen na Japan vorig jaar met alle spray en het [slechte] zicht toen," vertelde George Russell die naast Mercedes-coureur ook het hoofd van de Grand Prix Drivers' Association is, tegenover Sky Sports F1. "Dat is het grootste probleem voor ons. Als je in je eentje op het circuit rijdt, is het geen probleem met de regenbanden die we hebben, maar als je twintig auto's op een rij hebt... Ik herinner me in Japan vorig jaar dat volgens mij de helft van de coureurs niet eens plankgas op de rechte stukken gingen, omdat je niet meer dan 50 meter voor je zag. De tragedie van wat er [met Van 't Hoff] gebeurde op Spa kwam naar mijn mening puur en alleen door spray en zicht."