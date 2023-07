Lars Leeftink

David Coulthard is van mening dat Max Verstappen na twee wereldkampioenschappen, bijna dertig pole positions en meer dan veertig zeges al tussen de grote namen van de Formule 1 hoort te staan.

In de podcast F1 Nation zegt Coulthard dat er niet veel aan te merken is op Verstappen. "Op dit moment is hij foutloos, echt heel weinig fouten. Je zou kunnen zeggen dat hij niet zo goed van de lijn kwam als hij zou moeten [bij de start in Silverstone], maar dat kan ook het gevolg zijn van de manier waarop de auto is afgesteld. De auto is sterk in de snelle bochten. Daardoor is deze mechanisch erg gecompromitteerd. We zijn getuige van momenten die we zagen toen Senna, Schumacher, Vettel of Lewis nog domineerde. Iedereen die meer dan één wereldkampioenschap wint, vind ik al bijzonder. En hij [Verstappen] maakt optimaal gebruik van deze kans."

Verstappen tussen de grote namen

Volgens Coulthard heeft Verstappen allang bewezen dat hij tussen namen staat als Ayrton Senna en Lewis Hamilton. "Ik twijfel er niet aan. Als je kijkt naar de manier waarop hij rijdt, zijn snelheid, zijn toewijding, het gemak waarmee hij omgaat met veranderende omstandigheden. Hij maakt heel weinig fouten en wat we dit jaar tot nu toe hebben gehad, is een paar veranderende weersomstandigheden tijdens de kwalificatie. Natuurlijk is hij niet foutloos, want hij is ook maar een mens."

Genialiteit niet te ontkennen

Coulthard stelt ook dat het niet te ontkennen valt dat hij tussen deze grote namen hoort. Iedereen die dat wel doet, weet diep van binnen volgens de Schot dat Verstappen daar wel degelijk tussen hoort te staan. "Iedereen die zijn genialiteit niet erkent, doet dat alleen omdat hij geen fan is van zijn manier van praten vanuit de auto of omdat hij een ander team steunt. Maar om hem of Red Bull erkenning te ontzeggen voor hun consistentie gedurende een periode van bijna 20 jaar van groei binnen dat bedrijf, dat is een vergissing."