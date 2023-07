Jeen Grievink

Donderdag 13 juli 2023 08:32 - Laatste update: 08:56

Lando Norris stond afgelopen weekend weer eens op het podium en dat kon hij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De Brit creëerde een ware champagne-fontein, liet hierbij de beker van Max Verstappen sneuvelen en zag vervolgens hoe Lewis Hamilton hopeloos faalde toen hij hetzelfde wilde doen met zijn champagnefles.

De Grand Prix van Groot-Brittannië was in vele opzichten interessant, en dat gold ook voor de podiumceremonie na afloop. Max Verstappen, Lando Norris en Lewis Hamilton vormde de top drie in de race en dus mochten zij kort na de wedstrijd het ereschavot betreden. Voor Verstappen - en in mindere mate ook - Hamilton de normaalste zaak van de wereld, maar voor Norris was het een mijlpaal die zich eens in de zoveel tijd voordoet. De McLaren-coureur wilde de podiumfestiviteiten dan ook maximaal benutten en besloot iets eerder dan gepland de champagne te ontkurken Dit deed hij op geheel eigen wijze en dat liep maar net goed af voor Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Norris creëert champagne-fontijn, beker Verstappen valt

Norris gaf zijn champagnefles een kleine swing, om deze vervolgens met een harde klap op het plateau van Verstappen neer te slaan, waarna de fles een metershoge straal champagne produceerde. Echter, de beker - die Verstappen had ontvangen voor zijn overwinning op Silverstone - stond ook op dit plateau en viel door de harde klap op de grond. Gelukkig voor de tweevoudig wereldkampioen ontving hij op Silverstone twee bekers, dus mocht de eerste gebroken zijn, dan is er nog geen man overboord.

Horner weerspreekt claim Wolff over wijzigingen aan motorreglement voor 2026Lees meer

Hamilton faalt in kopiëren 'champagne-truc' Norris

Hamilton bleek erg onder de indruk van de champagne-fontein die Norris wist te produceren en probeerde dit trucje zelf ook uit te voeren. De zevenvoudig wereldkampioen sloeg zijn champagnefles echter met bijzonder weinig overtuiging op het plateau, waarna er dus ook niets gebeurde. Hamilton keek vervolgens een beetje ongemakkelijk om zich heen en krabde wat aan zijn kin. Het leverde echter hilarische beelden op, die je hieronder kunt bekijken.