Jan Bolscher

Woensdag 12 juli 2023 12:59 - Laatste update: 13:00

Christian Horner heeft zijn steun uitgesproken richting Sergio Pérez. De Red Bull Racing-teambaas heeft er alle vertrouwen in dat de Mexicaan in Boedapest zijn matige reeks zal doorbreken.

Pérez begon sterk aan het huidige Formule 1-seizoen, maar zag Max Verstappen de afgelopen paar weken aan de horizon verdwijnen in het wereldkampioenschap. De 32-jarige coureur wist de afgelopen vijf races telkens niet tot Q3 te komen in de kwalificatie, waardoor zijn achterstand op de Nederlander inmiddels 99 punten bedraagt. Wel staat Pérez nog altijd tweede in het wereldkampioenschap, en dus is er volgens Horner geen reden tot paniek. De Brit vertelt alle vertrouwen te hebben in zijn coureur.

Artikel gaat verder onder video

Slechte reeks doorbreken

"Hij moet het nu zien te doorbreken", doelt Horner tegenover de aanwezige media in Silverstone waaronder GPFans, op de slechte kwalificatiereeks. "Dat zal hij ook doen in Boedapest, dat weet ik zeker. De manier waarop hij racet... Sommige acties van hem, met name die op Carlos Sainz, waren indrukwekkend. Met zijn snelheid in de laatste stint zat hij er ook bovenop. Het is frustrerend voor hem dat hij zich steeds terug moet vechten, maar hij moet zijn kwalificatie op zaterdag op orde zien te krijgen. Als team zullen we hem daarin supporten."

Support van het team

Zorgen maakt Horner zich dan ook niet: "Hij staat nog steeds tweede in het wereldkampioenschap. Volgens mij heeft hij zijn voorsprong op Fernando vandaag uitgebreid. We hebben een goede auto, maar we moeten ervoor zorgen dat beide auto's meedoen." Op de vraag of het frustrerend was om te zien dat Pérez in zijn eerste stint weinig plekken wist te winnen vanaf P16, klinkt het: "Het is hier heel moeilijk om in te halen. Een groot deel van het circuit is vol gas, waardoor alle auto's zich samenvoegden. Williams en McLaren waren bijvoorbeeld heel competitief. Dat maakt het moeilijk om snel naar voren te komen. De baan is ook moeilijk om op in te halen.

De Brit vervolgt: "Hij is het type man dat een arm om zijn schouder nodig heeft en dat is wat we doen. We supporten hem en weten dat hij weer terug zal komen. We moeten ervoor zorgen dat dat zo snel mogelijk gebeurt." Het uitblijven van ééntweetjes op zondag zorgt volgens Horner dan ook niet voor onvrede: "We hadden een ééntweetje in de sprintrace [in Australië] en een ééndrie in de Grand Prix. Je zoekt altijd naar perfectie in deze omgeving, je kijkt altijd waar het beter kan. Dus in deze betekent dat: oké, wat kunnen we doen om Sergio te helpen presteren op zaterdag."