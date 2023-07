Vincent Bruins

McLaren heeft zich gekwalificeerd op de tweede en derde posities voor de Grand Prix van Groot-Brittannië met Lando Norris voor Oscar Piastri. Het team uit Woking lijkt een enorme stap voorwaarts te hebben gemaakt. Lewis Hamilton denkt dat ze simpelweg de Red Bull-bolide van Max Verstappen hebben gekopieerd, maar McLaren-teambaas Andrea Stella vindt dat niet helemaal eerlijk. Zo eenvoudig kan het ook helemaal niet gaan.

"Ik ben niet verbaasd," liet Hamilton tegenover onder andere GPFans weten na de kwalificatie over de snelheid van de McLarens. "Ik bedoel, als je naar de auto kijkt, dan is het logisch. Ik ben wel echt blij voor ze. Ze hebben zo'n slechte periode gehad, dus dat ze weer vooraan staan, is geweldig om te zien. Maar als je [hun auto] naast een Red Bull zet, dan lijken ze heel erg op elkaar."

Iedereen doet het

Stella ging tegenover de aanwezige media in op de opmerkingen van de zevenvoudig wereldkampioen: "Elk team haalt inspiratie uit andere teams," begon de 52-jarige Italiaan. "Teams zijn zo uitgerust dat ze intellectueel eigendom opnemen door naar foto's te kijken en naar de auto's te kijken die op vrijdag worden getoond. Dus, je haalt inspiratie uit andere auto's. Maar het feit dat je ergens inspiratie uithaalt, of alleen naar de foto kijkt, betekent niet meteen dat je de geometrie kopieert, dat je het in je CFD-simulaties [Computational Fluid Dynamics, numerieke stromingsleer] op de computer installeert of in de windtunnel, en dat de auto dan uit het niets veel meer downforce genereert. Normaal gesproken gebeurt het tegenovergestelde, omdat je auto al geoptimaliseerd is op basis van wat je tot dan toe hebt gedaan."

Je moet je eigen werk doen

"Het belangrijkste is begrijpen dat sommige concepten meer potentie hebben, waardoor je sneller en langer kunt ontwikkelen," aldus Stella. "En hier moet je de juiste mensen op de juiste plaats voor hebben." De teambaas complimenteert Peter Prodromou voor zijn "uitzonderlijke werk" als hoofd van het aerodynamische team bij McLaren. "Maar ik weet zeker dat alle teams inspiratie hebben opgedaan door naar de Red Bull te kijken. Vrijwel alle teams hebben professionele fotografen die zoveel mogelijk kansen grijpen [om foto's te maken]. En dat is inspiratie. Je moet nog steeds je eigen werk doen met je eigen iteratie, anders kom je niet tot iets dat daadwerkelijk werkt."