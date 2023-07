Positie Plooij en Mol bij Ziggo veilig, Ricciardo wil terugkeren bij Red Bull | GPFans Recap

Kimberley Hoefnagel

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van 8 juli. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Deze dag stond natuurlijk in het teken van de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De dag werd afgetrapt met een wisselvallige derde vrije training, waarbij Charles Leclerc als de grote winnaar uit de bus kwam. Vervolgens was het tijd voor een eveneens wisselvallige kwalificatie, waarbij Max Verstappen uiteindelijk beslag legde op de pole positie. Lando Norris en Oscar Piastri completeerden de top drie, terwijl Sergio Pérez het veld na Q1 al moest ruimen. Verder liet Ricciardo weten dat hij terug wil keren bij Red Bull Racing en bleek de positie van Olav Mol en Jack Plooij bij Ziggo Sport veilig te zijn. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Verstappen pakt vijfde pole op rij, McLaren indrukwekkend in kwalificatie Britse GP

Hoewel Charles Leclerc tijdens de derde vrije training nog de snelste man was, moest hij tijdens de kwalificatie toch echt zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. De Nederlander wist Lando Norris en Oscar Piastri nipt achter zich te houden en pakte zodoende zijn vijfde achtereenvolgende pole positie. Zijn teamgenoot Sergio Pérez bracht het er minder goed vanaf, de Mexicaan strandde namelijk in Q1. Ook de sessie van Alfa Romeo verliep niet al te goed. Valtteri Bottas kwalificeerde zich op P15, maar moest de sessie vroegtijdig verlaten nadat hij plotseling stil was gevallen. Hij bleek niet genoeg benzine in zijn bolide te hebben en werd gediskwalificeerd.

Ricciardo wil terugkeren bij Red Bull Racing: "Ik ga er niet omheen draaien"

Achtvoudig Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo hoopt in de toekomst weer terug te keren bij het team van Red Bull Racing, zo liet hij in Groot-Brittannië weten tegenover de pers. Hoewel de Australiër een lang verblijf bij AlphaTauri niet ziet zitten, zou hij het zeker niet erg vinden om daar tijdelijk gestald te worden. "Ik blijf open-minded", zo zei hij tegenover Crash.net. "Als er de mogelijkheid is om hier [bij Red Bull] te zijn... De waarheid is dat dit is waar ik wil zijn, ik ga er niet omheen draaien. Als dat een pad creëert om hier terug te komen, dan ja, dan is dat iets waar ik naar zou kijken, want uiteindelijk is dit de plek waar ik terug wil komen." Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton en F1-fans zien Verstappen tijdens kwalificatie Russell inhalen onder gele vlag

Max Verstappen veroverde op zaterdagmiddag de pole position voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Als het aan de fans en de coureurs van Mercedes ligt, volgt er echter nog een straf voor de Nederlander. Volgens George Russell, Lewis Hamilton en fans op social media zou Russell tijdens een gele vlag ingehaald zijn door Verstappen. Hamilton zei over de boordradio het volgende over het voorval: "Max haalde net in bij geel." Daarnaast sprak ook Russell zich erover uit: "Verstappen haalde me net in tijdens de gele vlag.". Ook op het internet zijn er veel mensen die het gezien hebben en de FIA vragen om in te grijpen. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen: "Kan constructeurskampioenschap ook wel in mijn eentje winnen"

Max Verstappen heeft in Silverstone voor de vijfde keer op rij pole position weten te bemachtigen. Aan de andere kant van de garage verliep de kwalificatie een stuk stroever, aangezien Sergio Pérez voor de vijfde keer op rij niet in Q3 wist te komen. Een indrukwekkende statistiek, al kan het de Nederlander eigenlijk weinig schelen. In gesprek met de Nederlandse media waaronder GPFans gevraagd naar de prestaties van zijn teammaat, haalt Verstappen zijn schouders op: "Ik weet natuurlijk niet waar het vandaag misging, maar met deze auto moet je normaal natuurlijk wel in Q3 terechtkomen." Hele artikel lezen? Klik hier

Positie Mol en Plooij toch veilig bij eventuele terugkeer F1-rechten bij Ziggo

Binnenkort krijgt Ziggo Sport een kans om de Formule 1-rechten weer in handen te krijgen. Sportmarketeer Chris Woerst legde onlangs uit dat de kabelgigant van plan is om alles in ere te herstellen, waarbij het vertrouwde geluid van Plooij en Mol ook weer aanwezig zou zijn. Even deed er een gerucht de ronde dat de twee heren het veld zouden moeten ruimen, maar volgens een woordvoerder van de zender is daar niets van waar. "Ziggo Sport is dé sportzender van Nederland, waar we met de beste analisten en presentatoren de beste programma's voor sportliefhebbers maken. Wij zien ernaar uit om deze programma's met Olav Mol en Jack Plooij te blijven maken en herkennen ons niet in het gerucht dat hij zou vertrekken", zo vertelde woordvoerder Bert Heuts aan TotaalTV. Hele artikel lezen? Klik hier

Norris neemt Verstappen in de zeik na P2 op Silverstone: "Max verziekt altijd alles"

Hoewel Max Verstappen in Groot-Brittannië de pole positie pakte, waren het Lando Norris en Oscar Piastri die in de schijnwerpers gezet werden. De twee heren kwalificeerden zich onverwachts op P2 en P3, en konden bijna zelfs een gooi doen naar de pole positie. Na afloop van de sessie verscheen Norris opgewekt voor de camera's. "Ik zat dichtbij! Ik stond op P1 in Q1, ik stond geloof ik in Q2 ook op P1. Dichtbij, twee tienden van P1 in Q3. Het was redelijk gestoord, mijn laatste ronde was een goede ronde." Toch moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Verstappen. "Het is altijd Max... hij verziekt altijd alles voor iedereen", grapte de McLaren-coureur. "Ik ben erg blij." Hele artikel lezen? Klik hier