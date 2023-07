Remy Ramjiawan

Zaterdag 8 juli 2023 11:34

Achtvoudig Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo heeft zijn toekomstplannen onthuld. De Australiër laat niets aan de verbeelding over en hoopt het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing te kunnen gaan invullen. Dat hoeft niet via een directe weg, hij zou namelijk ook genoegen nemen met een tussenstap bij AlphaTauri.

Ricciardo werd afgelopen jaar bij Red Bull Racing binnengehaald als derde coureur. De Australiër voert momenteel veel werkzaamheden achter de schermen uit en heeft er geen geheim van gemaakt dat hij nog altijd aast op een terugkeer in 2024. Toch was het nog maar de vraag bij welk team dat zou gaan gebeuren, maar inmiddels heeft The Honey Badger concrete plannen. De Australiër wil op termijn terugkeren als vaste rijder van Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

'Dit is waar ik wil zijn'

In gesprek met Crash legt Ricciardo het uit. "Ik blijf open-minded. Als het zoiets is als 'dit ben jij en je tekent een deal voor drie jaar en dit is de enige plek waar je zal rijden', dan hoeft het voor mij niet. Dat is misschien niet de deal waar ik naar op zoek zal zijn", zo legt hij uit over een zitje bij AlphaTauri. Het doel is namelijk om bij het topteam te racen. "Maar als er de mogelijkheid is om hier [bij Red Bull] te zijn... De waarheid is, dat dit is waar ik wil zijn. Ik ga er niet omheen draaien. Als dat een pad creëert om hier terug te komen, dan ja, dan is dat iets waar ik naar zou kijken, want uiteindelijk is dit de plek waar ik terug wil komen", vertelt de 34-jarige Ricciardo.

Nog geen krabbels gezet

Om in aanmerking te komen voor een plekje bij het zusterteam van Red Bull Racing, is Ricciardo afhankelijk van Nyck de Vries. De Nederlander knokt voor lijfsbehoud binnen de sport en zou naar verluidt nog enkele races hebben om zich te bewijzen. Ricciardo houdt ook rekening met een terugkeer bij een ander team, al is het doel Red Bull Racing. "Ik heb er alle vertrouwen in. Ik wil niet te zelfverzekerd zijn, want ik heb nog nooit een contract gezien en ik heb geen pen op papier of wat dan ook. Terug zijn in deze familie voelt als het beste voor mij. Dus idealiter komt er iets uit deze familie en hoef ik niet ergens anders te kijken", aldus Ricciardo.