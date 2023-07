Vincent Bruins

Zaterdag 8 juli 2023 17:19 - Laatste update: 19:19

Max Verstappen heeft de kwalificatie voor de Britse Grand Prix als snelste afgesloten en pakt daarmee dus pole position voor de wedstrijd op Silverstone. De Nederlander klokte een rondetijd van 1:26.720 en eindigde daarmee bovenaan in Q3. Verstappen zal de voorste rij delen met Lando Norris. Oscar Piastri, diens teamgenoot bij McLaren, completeerde de top drie.

De kwalificatie in het Verenigd Koninkrijk werd om 15:00 lokale tijd afgetrapt. De sessie werd verreden onder bewolkte omstandigheden. Na alle regen van eerder in de middag was de baan nog een beetje vochtig en glad. Bijna iedereen ging op slicks naar buiten, maar de DRS mocht in de openingsfase van de kwalificatie niet gebruikt worden. De buitentemperatuur en de baantemperatuur waren 22 graden Celsius en er stond een zuidenwind van drie kilometer per uur.

Glibberen en glijden

Terwijl vijftien van de twintig coureurs naar buiten werden gestuurd op de zachte band, waren er intermediates onder de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz, de Williams van Logan Sargeant en de Haas-auto's van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen geschroefd. Dat bleek niet de goede keuze te zijn en dus kwamen die vijf terug naar binnen voor het rubber met de rode rand. Aan het begin van Q1 zagen we iets zeldzaams: Lewis Hamilton die uit zichzelf een foutje maakte. De Brit spinde in Stowe tijdens zijn eerste getimede rondje. Het bleek de gladste bocht van het circuit te zijn, want meerdere coureurs gingen daar in de fout, waaronder Sainz en Alexander Albon. Esteban Ocon knalde bijna tegen Zhou Guanyu op in Maggotts, nadat de Alfa Romeo-coureur hem op een wat ongelukkig moment er langs wilde laten. Nyck de Vries werd in het pad van Oscar Piastri naar buiten gestuurd en wordt nog onderzocht voor een unsafe release.

Verstappen crasht in pitstraat

In de tweede helft van Q1 bleef het grootste deel van het veld buiten, omdat er wat druppels werden voorspeld in de laatste minuten van de sessie, en dus zat er haast achter om een goede rondetijd te klokken. Albons beste tijd werd afgepakt, vanwege track limits, wat hem op de twintigste en laatste positie bracht, toen er vervolgens met de rode vlaggen werd gezwaaid met nog drie minuten te gaan. Magnussen kwam midden op de baan stil te staan, nadat de Ferrari-krachtbron het plotseling begaf. Twee minuten voor de herstart van Q1 wilde Verstappen richting het uiteinde van de pitstraat rijden, maar de Nederlander raakte de muur en had een nieuwe voorvleugel nodig.

Pérez geëlimineerd in Q1

Toen er weer met de groene vlaggen werd gezwaaid, ging iedereen de opdrogende baan op. En hoe later je dan naar buitengaat, hoe groter de kans is op een goede rondetijd. Omdat Sergio Pérez het veld naar buiten leidde, had de Red Bull-coureur dus het grootste nadeel. Er was een boel geduw en getrek tussen Hamilton en Verstappen en tussen de Ferrari's om een goed plekje te zoeken op de baan. Lando Norris pakte de eerste tijd met een 1:28.917 voor Leclerc, George Russell, Hamilton, Verstappen, Lance Stroll, Albon, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg en Ocon. Valtteri Bottas werd elfde voor Sainz, Logan Sargeant, Piastri en Fernando Alonso, maar zou niet deelnemen aan Q2, nadat ook zijn Ferrari-motor de geest gaf. Pérez start voor de vijfde opeenvolgende Grand Prix niet in de top tien. De Mexicaan kwalificeerde zich op P16 voor Yuki Tsunoda, Zhou, Nyck de Vries en Magnussen.

Verstappen weer bovenaan in Q2

In de tweede sessie was er een gekke combinatie tussen zonneschijn en wat druppels. In de eerste run van Q2 gingen de coureurs dan ook iets langzamer dan aan het eind van Q1. Halverwege stond Alonso bovenaan met een 1:29.052 voor Albon, Leclerc, Sainz, Norris, Gasly, Verstappen, Piastri en Ocon. Sargeant werd uit de top tien geduwd na het overschrijden van de track limits. De regen bleef vervolgens weg en de baan werd sneller en sneller. Verstappen ging vervolgens als eerste onder de 1:28. Hij bleef bovenaan in Q2 met een 1:27.702 voor de McLarens van Piastri en Norris. Albon werd vierde voor Sainz, Leclerc, Alonso, Hamilton, Gasly en Russell. Hülkenberg miste Q3 op een tiende van een seconde. Stroll en Ocon zaten elkaar in de weg en werden twaalfde en dertiende, respectievelijk. Voor Sargeant zat er niet meer in dan P14 voor Bottas die dus niet in actie kon komen.

Verstappen pakt pole, maar alle ogen gericht op McLaren

Het zonnetje bleef schijnen in Q3, de baan werd sneller en de coureurs mochten eindelijk DRS gebruiken. Verstappen domineerde de eerste run van de top tien-kwalificatie met een rondetijd van 1:27.084. Hij was daarmee zes tienden sneller dan Hamilton, Piastri en Leclerc, terwijl Sainz de top vijf completeerde halverwege de sessie voor Alonso, Albon, Gasly, Russell en Norris. Bij Piastri moest McLaren de vloer checken, nadat de Australische rookie wijdging door Chapel bij het opkomen van Hangar Straight. In de tweede run leek Norris bijna de pole position af te pakken van Verstappen, maar de laatstgenoemde ging toch weer sneller. Verstappen verbeterde met een 1:26.720 en zal voor de vijfde maal op rij een Grand Prix vanaf P1 starten. De McLarens hebben zich gekwalificeerd op de tweede en derde positie met Norris voor Piastri. Leclerc werd vierde voor Sainz, Russell, Hamilton, Albon, Alonso en Gasly.