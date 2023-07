Jan Bolscher

Zaterdag 8 juli 2023 21:00 - Laatste update: 21:06

Max Verstappen heeft in Silverstone voor de vijfde keer op rij pole position weten te bemachtigen. Dat teammaat Sergio Pérez voor de vijfde keer op rij niet in Q3 wist te komen, doet de Nederlander weinig.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Silverstone was een interessante. In de uren voorafgaand aan de sessie waaide er meerdere keren een buitje over het circuit, waardoor het asfalt met name in Q1 en Q2 nog wat natte plekken kende. Het was hierdoor zaak voor de rijders om de limiet op te zoeken, zonder naast de baan te raken. Verstappen deed dit niet voor het eerst dit seizoen foutloos. De tweevoudig wereldkampioen klokte een 1.26.720 en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst.

Verrassende top drie

Verstappen is zondag echter opnieuw de enige Red Bull op de eerste startrij. Pérez wist voor de vijfde keer op rij niet zijn weg naar Q3 te vinden en zal vanaf P16 wederom moeten proberen de schade zoveel mogelijk te beperken. De 25-jarige Limburger wordt in plaats daarvan verrassend genoeg vergezeld door het McLaren-duo bestaande uit Lando Norris en Oscar Piastri. Zij completeren in die volgorde de top drie.

Constructeurskampioenschap

In gesprek met de Nederlandse media waaronder GPFans gevraagd naar de prestaties van zijn teammaat, haalt Verstappen zijn schouders op: "Ik weet natuurlijk niet waar het vandaag misging, maar met deze auto moet je normaal natuurlijk wel in Q3 terechtkomen." Wel doet hij nog een stevige uitspraak, zij het met een glimlach op zijn gezicht: "Natuurlijk vechten we ook voor het constructeurskampioenschap, maar ik denk dat ik dat op dit moment ook wel in mijn eentje kan winnen."