Hoe laat begint vandaag de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië?

Redactie

Zaterdag 8 juli 2023 08:34

Het is de zaterdag van het Grand Prix-weekend op Silverstone en dat betekent dat er gekwalificeerd gaat worden, maar niet voordat ook de derde en tevens laatste vrije training eerst nog wordt verreden.

Het Formule 1-circus is voor ronde elf van het wereldkampioenschap naar Groot-Brittannië afgereisd. Op het iconische Silverstone zijn er op vrijdag al twee vrije trainingen geweest. Daarin was Max Verstappen beide keren de snelste man. In de eerste oefensessie sloot Sergio Pérez aan op P2 en Alexander Albon wist de derde tijd te rijden. In de tweede vrije training wist Carlos Sainz de tweede tijd op het bord te zetten en was het wederom Albon die de top drie wist af te sluiten.

Tijdschema

De laatste vrije training van het Grand Prix-weekend zal zaterdag om 12:30 uur van start gaan. Het is de laatste mogelijkheid om de afstelling goed te krijgen voor de kwalificatie die uiteindelijk om 16:00 uur op het programma staat.

Vrijdag 7 juli

VT1: 13:30 uur

VT2: 17:00 uur

Zaterdag 8 juli

VT3: 12:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur

Zondag 9 juli

Race: 16:00 uur