Aankomend weekend zal Silverstone de gastheer zijn van de 78e Britse Grand Prix. Max Verstappen van Red Bull Racing en Nyck de Vries van Scuderia AlphaTauri blikken vooruit op de tiende Formule 1-wedstrijd van het seizoen. De Nederlanders vertellen over de snelheid van de baan, de sfeer en het onvoorspelbare weer.

Silverstone is niet het beste circuit van Verstappen. Hij heeft nooit eerder de Britse Grand Prix op zijn naam geschreven, maar wel de 70th Anniversary Grand Prix in 2020. De Vries heeft nooit eerder in de Formule 1 gereden op de baan gelegen in Northamptonshire, maar wel in de Formule Renault, GP3, FIA Formule 2 en het FIA World Endurance Championship.

Snel circuit

"Het is een heel snel circuit, ik denk wel een van de snelsten op de kalender, met een groot aantal snelle bochten," legt De Vries uit over Silverstone. "Onze auto's zijn zo snel door die bochten dat je de downforce eraf wilt halen, omdat alles volgas gaat. Bij die snelheden speelt de wind vaak een rol, omdat het circuit zo vlak en open is en het weer vaak onvoorspelbaar is. Het is een historische plek in het hart van de Formule 1 en de autosport, omdat de kern van onze industrie rond Silverstone ligt. Of de baan bij onze auto past, is dezelfde vraag die iedereen altijd stelt, maar ik denk dat het, kijkend naar het middenveld, onmogelijk te voorspellen is of we sterk zullen zijn. De marges zijn zo klein dat uitvoering het belangrijkste is."

Regen in Engeland?

"Wederom een thuisrace voor ons als team, komend weekend in Silverstone," vertelde Verstappen. "Het is een geweldig circuit en ik ben benieuwd hoe de RB19 daar zal presteren. Er hangt altijd een goede sfeer met veel gepassioneerde racefans rondom het hele circuit. Oostenrijk was een ongelooflijk weekend voor ons en hopelijk hebben we weer een sterk weekend in Silverstone, met solide en probleemloze sessies. Je weet nooit wat het weer in Groot-Brittannië gaat doen, dus dat kan de zaken door elkaar gooien."