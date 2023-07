Jeen Grievink

Dinsdag 4 juli 2023 13:14

Carlos Sainz Jr. moest nog even stoom afblazen na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk. De Spanjaard begon immers uiterst sterk aan de wedstrijd, maar zakte door beslissingen van zijn team steeds verder weg. Uiteindelijk finishte hij - mede door tijdstraffen - slechts als zesde. "Het had heel anders kunnen lopen", aldus Sainz.

Samen met teamgenoot Charles Leclerc, begon Sainz de race in Spielberg achter Max Verstappen, die op pole position stond. Leclerc had het tempo niet om de Red Bull bij te houden, maar Sainz leek wel de snelheid te hebben. Of hij Verstappen bij had kunnen houden was nog even de vraag, maar hij was in ieder geval sneller dan zijn teamgenoot, die echter niet opzij ging. Sainz kreeg op zijn beurt vanuit het team ook niet de toestemming om zijn collega aan te vallen. Uiterst frustrerend, want de geboren Madrileen was duidelijk sneller. Daar bleef het niet bij, want ook qua strategie luisterde Ferrari niet naar hem. Sainz werd bijvoorbeeld naar binnen geroepen terwijl hij zelf liever buiten wilde blijven.

Ferrari liet Sainz "eruit zien als een idioot"

Na afloop van de race moest Sainz dan ook even stoom afblazen. Hij was woedend, vooral op zijn team. "We moeten hier wel naar gaan kijken, ik ben uiteraard niet blij met wat er gebeurde vandaag", zo begon hij nog enigszins mild bij de media. "Ik was de perfecte teamspeler, maar de keuzes van het team lieten mij eruit zien als een idioot. Dat is niet echt een fijn gevoel." Door de keuzes van zijn team, finishte Sainz in eerste instantie als vierde, achter Sergio Pérez. Later zakte hij nog naar P6 door de extra tijdstraffen die werden uitgedeeld.

Ferrari liet Sainz met naar gevoel achter

"Ik had het veel beter kunnen doen dan die vierde plek. Maar doordat ik in het begin deed wat het team van mij vroeg en daarna vast zat achter Charles met die pitstops, was mijn race volledig weggegooid", aldus een gefrustreerde Sainz. "Ik had de snelheid, maar het team liet me met een naar gevoel achter."