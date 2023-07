Brian Van Hinthum

Zondag 2 juli 2023 14:51

Zondag gaan om 15:00 uur de lichten uit voor de Grand Prix van Oostenrijk en het is Max Verstappen die op de pole gepositioneerd staat. De regerend wereldkampioen heeft beide Ferrari's in zijn kielzog. Christian Horner denkt dat de rode bolides een serieuze bedreiging in de race kunnen vormen.

Verstappen wist vrijdag met een nipte voorsprong op Charles Leclerc de snelste tijd van de dag te noteren, wat hem de pole position opleverde voor de Grand Prix van Oostenrijk op zondag. Na afloop van de sessie kwam nog het bericht binnen dat de Nederlander onder het vergrootglas van de wedstrijdleiding lag. Tijdens de kwalificatie zou de Nederlander namelijk Magnussen, die op een snel rondje zat, in de weg hebben gereden. Uiteindelijk bleef een straf uit, waardoor hij 'gewoon' vanaf pole mag starten.

Goede start

Dat doet de Nederlander dus met beide Ferrari's achter zich. Carlos Sainz en Leclerc zullen hun kansen schoon ruiken om in de race het vuur aan de schenen te leggen bij de regerend wereldkampioen. De Italianen zullen zich buigen over de snelheid uit 2022, toen Leclerc als eerste over de streep kwam in Spielberg. Horner is die race van vorig seizoen nog niet vergeten en vreest voor de mannen uit Maranello. "Er kunnen een hoop dingen fout gaan. Het weer is interessant. We hopen op een goede start en een goede eerste ronde", stelt Horner voor de camera van Viaplay.

Niet onderschatten

De Britse teambaas vervolgt: "Alles kan gebeuren. Natuurlijk hebben we vorig jaar gezien dat ze zeer snel waren tijdens de Grand Prix. Wij wonnen de sprintrace, maar niet de Grand Prix. We mogen ze niet onderschatten." Ten slotte wordt Horner nog gevraagd naar Dietrich Mateschitz, de oprichter van het team uit Oostenrijk, die vorig jaar oktober overleed. "Hopelijk kijkt hij vanaf boven met ons mee", klinkt het ten slotte vanuit Horner.