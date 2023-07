Stroll geraakt door overlijden Van 't Hoff: "Zijn daar twee jongens in vijf jaar kwijtgeraakt"

Jan Bolscher

Zaterdag 1 juli 2023

Lance Stroll heeft tijdens de sprintrace in Oostenrijk een knappe vierde plaats uit het vuur gesleept, maar na afloop wil de Canadees het eigenlijk niet over zijn optreden hebben. De Aston Martin-coureur is met zijn gedachten bij het noodlottige ongeval van de achttienjarige Dilano van 't Hoff van eerder vandaag.

Dilano van 't Hoff kwam op zaterdagochtend om het leven na een vreselijke crash tijdens de Formula Regional-race op het Circuit van Spa-Francorchamps. De Nederlandse coureur van MP Motorsport raakte samen met Joshua Dufek uit Zwitserland, Adam Fitzgerald uit Ierland en Enzo Scionti uit de Verenigde Staten betrokken bij een schrikbarend moment op Kemmel Straight waarbij meerdere auto's elkaar op hoge snelheid raakten vanwege het slechte zicht door de regenval. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar helaas mocht niet niet meer baten. Om 12:50 uur werd via een officieel statement bekendgemaakt dat Van 't Hoff is overleden ten gevolge van de crash.

Tragisch ongeval

Sinds de trieste bevestiging van het overlijden van Van 't Hoff heeft de autosportwereld vol medeleven gereageerd op deze tragische gebeurtenis. Voorafgaand aan de Formule 2-race in Oostenrijk werd er onder andere een minuut stilte gehouden, en ook de coureurs uit de Formule 1 hebben via social media hun medeleven aan de familie en vrienden van Van 't Hoff kenbaar gemaakt. Dat het de rijders raakt, blijkt nogmaals als Lance Stroll na afloop van de sprintrace voor de camera van Viaplay verschijnt.

Dilano van 't Hoff, overleden op 01-07-2023

"Twee jongens in vijf jaar kwijtgeraakt"

De Canadees krijgt de vraag of hij tevreden is over zijn optreden en wat hij eventueel beter had kunnen doen, maar Stroll wil het überhaupt niet over de race hebben: "Ik ben blij met het resultaat, maar het is een trieste dag voor het racen", klinkt het. "We zijn vandaag een coureur op Spa kwijtgeraakt. Mijn gedachten zijn daar, en er is wat serieus nadenkwerk te doen over Eau Rouge en het aanpassen van die bocht. We zijn daar twee jongens in vijf jaar kwijtgeraakt", doelt hij op het noodlottige ongeval van Anthoine Hubert tijdens de Formule 2-race op Spa in 2019. "Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd en het is een trieste dag voor het racen."