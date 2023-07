Brian Van Hinthum

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk werd vrijdagmiddag ontsierd door incidenten met track limits, het met vier wielen passeren van de witte lijnen naast het circuit. Tijdens de kwalificatie zelf zat Max Verstappen met het stoom uit zijn oren in de cockpit van de RB19 en liet hij zijn ongenoegen blijken op de boardradio.

Tijdens de vorige Grand Prix van Oostenrijk in 2022 was het al een kwestie van overuren maken voor de wedstrijdleiding wat betreft de track limits. De Red Bull Ring is wegens de racelijnen uiterst gevoelig voor het met vier wielen overschrijden van de witte lijnen en dus werden er tijdens de kwalificatie en race meerdere rondjes geschrapt en waarschuwingen uitgedeeld. Ook tijdens race van dit jaar was het weer raak in de kwalificatie. Maar liefst 41 keer werd er een rondje gewist door de stewards.

Verstappen woest

Met name Sergio Pérez was het kind van de rekening. De Mexicaan zag hoe zijn rondetijd tot wel drie keer toe van hem afgepakt werd in Q1 en Q2, waarna de laatste keer hem fataal bleek en hij het moest doen met een teleurstellende P15. Ook teamgenoot Verstappen kreeg meermaals het bericht dat zijn tijd ongeldig verklaard was en dat zorgde voor een furieuze boardradio tijdens Q2: "Dit is eerlijk gezegd een grap met al die track limits. Fucking belachelijk!", klonk het duidelijk oordeel van de regerend wereldkampioen.

Amateurs

Ook na afloop was de frustratie van Verstappen overigens nog niet gezakt, zo bleek tijdens zijn interview vlak na de sessie. "Het was heel lastig vanwege alle baanlimieten", klinkt het na afloop. "We doen het niet expres, maar met deze snelheden en al deze hogesnelheidsbochten, is het heel moeilijk om de witte lijn in te schatten. Daarom zag je vandaag heel veel coureurs verrast worden, waaronder mijzelf", klonk het. Later liet hij nog weten dat hij en zijn collega's door het hele gedoe op 'amateurs' zouden lijken. Een lastige situatie.