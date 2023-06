Allison klaar met praten over sidepods: "Nog even en iedereen is oude vorm vergeten"

Jordy Stuivenberg

Woensdag 28 juni 2023 18:45

James Allison vindt niet dat we teveel moeten zoeken achter het feit dat de vernieuwde Mercedes W14 weer voorzien is van sidepods. Ook met het Zero Sidepod-concept had het team al zijn upgrades kunnen doorvoeren, zo benadrukt de technisch directeur van Mercedes.

Mercedes heeft een behoorlijke stap vooruit gezet in de afgelopen races, nadat in Monaco een vernieuwde versie van de W14 werd geïntroduceerd. De meest opvallende was de toevoeging van sidepods, maar dat is volgens Allison niet doorslaggevend geweest om snelheid te winnen. Sterker nog: de rol van de sidepods is veel kleiner dan de meeste mensen denken.

“Absoluut niet”, zo antwoordde Allison op de vraag van Auto Motor und Sport of de sidepods het verschil maken. “We hebben allerlei zaken veranderd die we ook met de oude sidepods hadden aangepakt. Dat is geen geheim wat ons betreft. We hebben dus zeker niet zitten slapen. De vorm van de sidespods of de engine cover staat los van de vloer en de vooras."

“De sidepods van Red Bull zijn niet de reden dat ze zo succesvol zijn. Het was ook niet de basis van onze problemen. Nog even en niemand heeft het er meer over, dan is iedereen de oude vorm weer vergeten. We blijven de auto constant opnieuw opbouwen. We proberen ‘m beter te maken, binnen de limiet van wat er mogelijk is. Het chassis konden we bijvoorbeeld niet veranderen, net als de achterwielophanging.”