Jan Bolscher

Zaterdag 1 juli 2023 06:59

Het raceweekend in Oostenrijk is inmiddels in volle gang. Vandaag staan zowel de kwalificatie voor de sprintrace als de sprintrace zelf op het programma, waardoor de teams een drukke dag voor de boeg hebben.

De Red Bull Ring vormt dit seizoen het decor voor het tweede sprintraceweekend van het jaar. Het in Spielberg gelegen circuit debuteerde in 1970 op de Formule 1-kalender en staat sindsdien bij zowel veel fans als coureurs hoog op het lijstje met favorieten. Het asfalt voert de coureurs over 4,318 kilometer asfalt en telt in totaal slechts tien bochten. Daarmee is het één van de kortere circuits op de kalender, maar aan inhaalmogelijkheden is hier doorgaans geen gebrek. Het baanrecord staat op naam van Carlos Sainz. De Ferrari-coureur ging in 2020 in 1.05.619 de Ring rond.

Sprint Shootout

De zogeheten Sprint Shootout is nieuw dit seizoen en wordt in plaats van de tweede vrije training verreden. Waar vorig jaar de uitslag van de sprintrace de startopstelling voor de Grand Prix bepaalde, hebben beide races nu ieder hun eigen kwalificatie. Hierdoor zijn het twee volledig opzichzelfstaande evenementen. De Shootout is een verkorte versie van de kwalificatie met sessies van twaalf, tien en acht minuten. Ook moeten de coureurs op een door Pirelli verplichte compound rijden.

Tijdschema Oostenrijk

De zaterdag in Oostenrijk wordt om 12:00 uur afgetrapt met de Sprint Shootout. Zonder rode vlaggen duurt deze sessie tot 12:44. Om 16:30 uur is het vervolgens tijd voor de sprintrace zelf. Deze wordt verreden over 100 kilometer en duurt maximaal 30 minuten. De Grand Prix van Oostenrijk gaat op zondag om 15:00 uur van start en wordt verreden over 71 ronden.