Wolff kaatst bal terug: "Nooit op die manier met Red Bull-leiding gesproken"

Jordy Stuivenberg

Maandag 26 juni 2023 11:55

Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt het complete onzin dat ‘politieke spelletjes’ een terugkeer van Mick Schumacher in de weg zitten. Dr. Helmut Marko zou geen interesse meer hebben in Schumacher, omdat Wolff Red Bull te veel in de weg zou zitten bij de FIA.

Schumacher kreeg in 2022 te horen dat hij niet langer gewenst was bij Haas. Hij vond onderdak bij Mercedes, waar hij aan de slag kon als reserverijder. Toch hoopt Wolff dat de Duitse coureur snel weer fulltime aan de slag kan als coureur en AlphaTauri wordt genoemd als mogelijke bestemming. Marko claimde zelfs dat Wolff probeerde om de tafel te komen met Red Bull-baas Oliver Mintzlaff, maar dat het niet tot een afspraak kwam, omdat Wolff zich in het openbaar en bij de FIA te kritisch uitte over Red Bull Racing.

Wolff klapperde behoorlijk met zijn oren toen de uitspraken van Marko hem bereikten. “Iedere keer dat we complimenten geven aan Mick vindt iemand anders het nodig om iets negatiefs te zeggen”, zo wordt hij geciteerd door Motorsport.com. “Ik heb nooit met de leiding van Red Bull gesproken over een stoeltje voor Mick op de wijze die Helmut omschreef.”

“Als ik positief kan zijn over Mick, dan doe ik dat. Het is aan elk team om zelf te beslissen over hun coureurs”, vervolgt Wolff, die zegt geen twijfel te hebben over het inzetten van Schumacher, mocht een van de vaste rijders uitvallen. “Ik respecteer de contracten binnen ons team. Als je een reserverijder nodig hebt, dan maak je dus gebruik van je reserverijder. Iedereen die werkt met Mick krijgt de beschikking over een groot talent.”