Biedt AlphaTauri een weg terug naar de top voor Daniel Ricciardo?

Jordy Stuivenberg

Zondag 25 juni 2023 18:10

Daniel Ricciardo heeft een opvallende route uitgestippeld voor een terugkeer in de Formule 1. De Australiër kijkt dit seizoen toe vanaf de zijlijn, maar zou graag terugkeren als coureur bij Red Bull. Daarvoor zou hij in eerste instantie wel een flinke stap terug moeten zetten.

Ricciardo is op dit moment weliswaar verbonden aan Red Bull, maar races zal hij dit seizoen onder normale omstandigheden niet meer rijden. Hij mag in Silverstone en Monza wel twee bandentests voor zijn rekening nemen voor Pirelli en dat biedt hem de kans om zich te bewijzen achter het stuur van de Red Bull RB19. Volgens Formule 1-journalist Lawrence Barretto zou de route richting een definitieve terugkeer eerst langs AlphaTauri lopen.

Artikel gaat verder onder video

Hij meldt dat het een serieuze optie is dat Ricciardo volgend seizoen instapt bij het Italiaanse team. De Australiër zou daar voor open staan en ook de mensen die het voor het zeggen hebben bij Red Bull zien geen bezwaren. “Het is zeker een stap terug en het vooruitzicht is in potentie niet goed, omdat het team onderaan staat in het constructeurskampioenschap en een van de langzaamste auto’s heeft”, zo meldt Barretto op Formula1.com.

De banden tussen Red Bull en AlphaTauri worden volgend seizoen een stuk strakker aangehaald, waarbij er vaker onderdelen de oversteek moeten maken van Milton Keynes naar Faenza. Het idee is dat Ricciardo met Yuki Tsunoda of een ander Red Bull-talent uit moet gaan maken wie een Red Bull-stoeltje waard is. Dat voert ook de druk op bij Pérez, die al wel een contract heeft voor 2024, maar op dit moment niet aan de verwachtingen kan voldoen.