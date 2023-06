Remy Ramjiawan

Zaterdag 24 juni 2023 14:47 - Laatste update: 14:57

De Amerikaanse zakenman en tevens eigenaar van Liberty Media, Greg Maffei, is alleen bereid te praten over een eventuele verkoop van de Formule 1, als er meer dan 20 miljard dollar wordt geboden. Maffei geeft in de Walker Webcast een indicatie van de verkoopprijs, al benadrukt hij dat de sport op dit moment niet te koop staat.

Eerder dit jaar deden enkele geruchten de ronde dat het Public Investment Fund van Saoedi-Arabië geïnteresseerd was om de koningsklasse van de autosport over te nemen. Daarbij werd er gesproken over een bedrag van 20 miljard dollar, het viervoudige van het bedrag dat Liberty Media aan Bernie Ecclestone betaalde om de Formule 1 in handen te krijgen. Uiteindelijk kwam er nooit een formele bevestiging dat er bod was geplaatst. Maffei legt in de webcast uit dat de huidige eigendomsstructuur een snelle verkoop van de sport niet toelaat.

Belasting

"We zijn een C Corp, wat betekent dat als we een divisie verkopen, we vennootschapsbelasting betalen, en dat de opbrengsten die we zouden betalen en die worden uitgekeerd aan onze aandeelhouders, ook nog eens worden belast. Als we Formule 1 zouden verzelfstandigen, een apart bedrijf zouden oprichten en voldoende [tijd] zouden wachten, [en] geen plan of intentie zouden hebben om te verkopen - dan zouden we die activa in de toekomst kunnen verkopen en zouden we geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen", zo moet het volgens Maffei wel financieel aantrekkelijk blijven om de sport van de hand te doen. "Dus wat ik wil zeggen is dat de manier waarop we vandaag gestructureerd zijn, gezien die belasting, we op dit moment geen verkopers zijn", zo legt de zakenman uit.

Interesse Saoedi-Arabië

Eventjes leek het erop of Saoedi-Arabië een serieuze poging wilde doen om de Formule 1 over te nemen. "Ik heb dit al eerder in het openbaar gezegd, de Saoedi's zijn partners geweest bij een paar dingen - ze hebben daar een race. Aramco is een sponsor, maar ze hebben ons nooit benaderd. En eerlijk gezegd zou 20 miljard dollar geen aantrekkelijke prijs zijn. Het [aandeel] wordt verhandeld voor 17/18, dus waarom 20? Ik zou veel meer willen dan dat!", aldus Liberty Media-eigenaar Maffei.