Jan Bolscher

Zondag 18 juni 2023 19:19

Voormalig wereldkampioen Formule 1 Jacques Villeneuve heeft een statement op social media geplaatst, nadat hij en zijn familie verschillende beledigende berichten ontvingen vanwege het incident rondom het helmdesign van Charles Leclerc.

Het Formule 1-team van Ferrari plaatse op vrijdagmiddag een bericht op social media, waarin werd uitgelegd dat Leclerc het Canadese raceweekend zou verrijden met een speciaal helmdesign als eerbetoon aan Gilles Villeneuve. Gilles maakte eind jarig zeventig furore in dienst bij Ferrari en wordt gezien als een legende van de sport. In 1982 kwam hij om het leven na een crash op Circuit Zolder in België. Enkele uren later kwam echter het opvallende bericht naar buiten dat Leclerc de helm toch niet zou gebruiken, omdat de familie van Gilles het ontwerp zou hebben afgekeurd.

Storm in een glas water

Het bleek al snel om een storm in een glas water te gaan. Opnieuw niet veel later kwam namelijk het nieuws naar buiten dat Leclerc de helm alsnog mocht dragen, met toestemming van de familie. Ze waren echter verrast door het nieuws, omdat ze op voorhand niet waren geïnformeerd. Op social media spraken veel fans schande van de manier waarop met name Jacques, wereldkampioen Formule 1 in 1997, omging met het goedbedoelde eerbetoon van de Ferrari-coureur. Helaas werd de stemming vervolgens al snel grimmig, waarbij zowel Jacques als andere leden van zijn familie op verschillende manieren werden beledigd.

Statement Villeneuve

Jacques heeft middels een statement op social media nu tekst en uitleg gegeven over hoe de hele situatie is ontstaan: "Om de situatie te verduidelijken wat betreft het incident waarbij sommige individuen het nodig vonden om mij en mijn familie te beledigen omdat Charles Leclerc de helm van mijn vader gebruikt, wil ik wat context geven", leest het. "Toen ik aankwam op het circuit belde mijn zus mij boos op. Ze had gezien dat Charles de helm van onze vader gebruikte zonder kennis of informatie vooraf. De hele familie was verrast, omdat we niet op voorhand waren geïnformeerd."

De Canadees vervolgt: "Ik gaf het bericht direct door aan Charles, en hij was aardig genoeg om mij te bellen. We hadden een goed gesprek waarin hij zijn oprechte excuses aanbood voor de situatie. Ik verzekerde hem dat ik het een ontroerend gebaar vond en dat ik er persoonlijk geen problemen mee had, maar ik benadrukte het belang dat hij contact op zou nemen met mijn zus, omdat zij degene is die over alles rondom onze vader gaat. Ik stelde ook voor dat hij zowel mijn zus als moeder zou uitnodigen om naar het circuit te komen om eventuele overgebleven zorgen te bespreken."

Eind goed al goed

"Gelukkig pakte alles uiteindelijk goed uit, maar het zou fijn zijn geweest om deze gesprekken en afspraken op een respectvolle en professionele manier plaats te laten vinden voorafgaand aan het weekend. Helaas is het incident groter gemaakt dan het is, waardoor het een onnodige controverse is geworden."