Jordy Stuivenberg

Zaterdag 17 juni 2023 07:28 - Laatste update: 08:19

Max Verstappen heeft een valse start gemaakt in Canada. De Nederlander kwam in de tweede vrije training niet verder dan de zesde tijd en dat lag niet aan hem, want teamgenoot Sergio Pérez noteerde slechts de achtste tijd. Mag de concurrentie hopen op een podium zonder Red Bull?

De eerste vrije training viel figuurlijk in het water, nadat het camerasysteem rond het circuit niet meer werkte. Slechts een handvol coureurs had op dat moment een tijd gezet, maar niemand kreeg serieus de kans om aan zijn afstelling te werken. De tweede training werd daarom verlengd tot 90 minuten, maar dat bleek voor Red Bull te kort om een auto neer te zetten waar Verstappen zich goed in voelde.

“Het was natuurlijk geen normale sessie, met vrijwel geen rijtijd in VT1”, liet Verstappen na afloop weten. “Maar dat is natuurlijk hetzelfde voor iedereen en gelukkig konden we in de tweede training wel de baan op. We hebben nog wel wat werk te doen, want de auto doet het niet goed over de hobbels en over de kerbs. We staan er zeker niet slecht voor, maar we moeten nog wel een aantal zaken verbeteren.”

Regenachtige zaterdag

Verstappen verwacht sowieso een bijzondere kwalificatie, omdat de voorspelling is dat het op zaterdag blijft regenen. Op zondag zou het echter droog worden. “Het regent nu, morgen (zaterdag, red.) waarschijnlijk ook. Dat maakt het wat lastiger, maar soms heb je die dagen ertussen zitten. Het kan zeker voor wat verrassingen zorgen. We zullen dan wel zien wat er qua weer gebeurt op zondag.”