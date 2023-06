Redactie

Vrijdag 16 juni 2023 20:48 - Laatste update: 20:49

Vrijdagavond werd om 19:30 uur het Formule 1-weekend in Canada afgetrapt met de gebruikelijke eerste vrije training, al werd het een zeer korte sessie door problemen met de camera's in race control. Omdat de veiligheid dus niet gewaarborgd kon worden, bleven we steken op vijf minuten aan actie. Het internet reageert kritisch.

De eerste vrije training in Canada op het Circuit Gilles Villeneuve werd niet wat de fans en teams ervan hadden gehoopt. Nadat de sessie gewoon onder normale omstandigheden aanving, was het Pierre Gasly die vroeg zijn auto stil moest zetten, waardoor de rode vlag gezwaaid werd. Die rode vlag-situatie werd echter de rest van de sessie niet meer opgelost, want men kampte in Canada met technische problemen. De race control kon niet beschikken over de gewenste camerabeelden, waardoor de wedstrijdleiding dus de veiligheid in de sessie niet kon waarborgen.

VT1 stilgelegd

Hoewel er hard gewerkt werd aan een oplossing, tikten de minuten op de klok gewoon door. Langzaam maar zeker stapten steeds meer coureurs uit hun bolide en leek het erop dat de sessie niet meer hervat kon worden. Dat bleek uiteindelijk ook waarheid te worden. De FIA liet weten dat de sessie niet meer vervolgd kon worden, waardoor de tweede training van later op de vrijdag met een half uur vervroegd wordt. Om 22:30 uur gaan we daar nu mee van start. Op het internet zijn fans niet te spreken over de bijzondere situatie.