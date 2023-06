Remy Ramjiawan

Dinsdag 13 juni 2023 14:21 - Laatste update: 19:06

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton geeft aan dat de koerswijziging bij Mercedes, om meer richting Red Bull Racing te ontwikkelen, niet uit zijn koker komt. De Brit heeft vorig jaar, maar ook dit seizoen flink wat klachten gehad over de auto, maar de introductie van de 'Red Bull'-sidepods, dat heeft Mercedes toch echt zelf besloten.

Sinds de Grand Prix van Monaco maakt Mercedes gebruik van de B-spec van de W14. Op de nieuwe variant van de wagen zijn de enorme smalle sidepods verdwenen en de brigade uit Brackley heeft duidelijk gekozen om de snelste auto van het veld, de RB19, na te bootsen. In Spanje kwam het team goed voor de dag, want sinds Brazilië vorig jaar, wisten er weer eens twee Mercedes-coureurs op het podium te staan. Toch is het gat met Red Bull Racing nog gigantisch en ook voor het weekend in Canada heeft Toto Wolff de verwachtingen al wat getemperd.

Veel gesprekken en discussies

De renstal had in 2022 nog alles op alles gezet om het concept aan de praat te krijgen, maar kwam na een aantal races in 2023 tot de conclusie dat het anders moest. "Het afgelopen jaar hebben we als team veel input gehad. Er waren constant gesprekken: 'Waarom ziet dat er zo uit en waarom hebben wij dit, hebben we dat geprobeerd?", zo legt Hamilton, tegen onder meer GPFans, de discussie bloot. In dat eerste jaar van het nieuwe reglement was het voor veel teams even zoeken, maar uiteindelijk is het gros van het veld Red Bull achterna gegaan.

'Achterhaald waar de fout zat'

Ook Mercedes is het Oostenrijkse team gaan volgen en hoewel Hamilton op een verandering hoopte, kwam de aanpassing niet uit zijn ideeënbus. "Momenteel hebben we de bredere sidepods, zoals Red Bull die heeft. Het is niet mijn beslissing geweest om die kant op te gaan. Sinds de eerste test werd duidelijk dat de auto identiek was aan die van vorig jaar, op het stuiteren na. We hebben achterhaald waar we stonden en waar de fout zat." In Spanje was het dubbele podium voor Hamilton de bevestiging dat het team langzaam, maar zeker aan het terugknokken is. "Het is een lang proces", aldus de 38-jarige coureur.