Remy Ramjiawan

Dinsdag 13 juni 2023 11:19

Volgens Dave Robson, Head of Vehicle Performance bij Williams, is de vloer van de RB19 erg fascinerend, maar het kopiëren van het idee van Red Bull is in zijn ogen niet zomaar te doen. Robson vindt dat de foto's van de vloer erg waardevol zijn, maar hoopt vooral het concept door te krijgen, want alleen dan heeft het team uit Grove er iets aan.

Door de crash van Sergio Pérez tijdens de kwalificatie in Monaco, kreeg de concurrentie van Red Bull Racing een uniek inkijkje in de complexe vloer van de Oostenrijkse bolide. Veel teams zaten handenwrijvend de vloer te bestuderen, maar zonder begrip van het concept, is die informatie tot op een zekere hoogte niet te gebruiken. Robson gaat bij The Race in op de vloer van de Oostenrijkers en legt uit waarom Williams het niet direct kan kopiëren.

Artikel gaat verder onder video

Fascinerend

"Het is absoluut fascinerend. Hoe waardevol het is, dat is iets moeilijker te zeggen", zo legt de Brit beknopt uit over de vloer van de RB19. "Er is aerodynamisch weinig aan een Formule 1-auto dat je zomaar kunt kopiëren. Je moet begrijpen wat het doet en het voor je auto laten werken, of alle andere onderdelen begrijpen die daarbij horen", zo wijst hij naar de taak. De vloer van de RB19 lijkt uit verschillende lagen te bestaan en daar is Robson echter wel van onder de indruk: "En die verdieping is daar een goed voorbeeld van, het is gewoon een heel nieuw niveau."

Kennis van zaken

De reglementswijziging van 2022 heeft ervoor gezorgd dat alle teams met een schone lei moesten beginnen en sommige renstallen zijn van hun concept teruggekomen. "Ik ben geen aerodynamicus, maar het lijkt me behoorlijk ontmoedigend [om de vloer te zien red.]. Ik veronderstel dat het tegelijkertijd ook opwindend is om te proberen te begrijpen wat het doet en hoe ze op dat idee zijn gekomen. Maar het is niet gemakkelijk", aldus Robson.