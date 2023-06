Jan Bolscher

AlphaTauri-teambaas Franz Tost vertelt dat hij in eerste instantie dacht aan Mick Schumacher als vervanger voor Pierre Gasly, in plaats van Nyck de Vries. Die suggestie werd door Red Bull-topman Helmut Marko echter afgewezen.

Schumacher verloor eind vorig jaar zijn stoeltje bij Haas, nadat hij twee seizoenen in dienst van de Amerikaanse renstal had verreden. Een combinatie van meerdere crashes inclusief bijbehorende bonnetjes en bij vlagen tegenvallende performance gaven voor teambaas Guenther Steiner uiteindelijk de doorslag om voor ervaring te gaan in de vorm van Nico Hülkenberg. De 24-jarige Schumacher stevende af op een vroegtijdig vertrek uit de sport, maar Mercedes wierp de Duitser een reddingsboei toe in de rol van reservecoureur voor het seizoen van 2023. Nu blijkt dat Schumacher bijna in de AlphaTauri van Nyck de Vries had gezeten.

Plotselinge stoelendans

De plotselinge Alpine/Aston Martin-transfer van Fernando Alonso bracht afgelopen jaar namelijk een bijzondere stoelendans teweeg. Na het vertrek van de Spanjaard richtte Alpine haar pijlen op Pierre Gasly als vervanger, waarbij er uiteindelijk groen licht werd gegeven vanuit Red Bull. Dit betekende voor zusterteam AlphaTauri echter dat men op zoek moest naar een nieuwe teammaat voor Yuki Tsunoda. Inmiddels moge duidelijk zijn dat dit de Nederlandse De Vries is geworden, maar als het aan teambaas Franz Tost had legen was Schumacher een grote kanshebber geweest.

Mick Schumacher

Voorkeur voor Schumacher

"Het was zo dat Mick voor dit jaar geen stoeltje had", klinkt het in gesprek met Formel1.de. "Nadat het Pierre Gasly-verhaal aan het licht kwam lag het voor ons open, omdat ik er oorspronkelijk vanuit ging dat onze line-up uit Pierre Gasly en Yuki Tsunoda zou bestaan. Pierre werd ineens toegewezen aan Alpine, en dat gaf ons een vrij plekje. Tot Monza was het volkomen onduidelijk wie onze coureur zou worden, en ik dacht op dat moment logischerwijs aan Mick Schumacher."

De Vries viel tijdens de Grand Prix van Monza in voor de zieke Alexander Albon namens Williams, en zette zichzelf met een indrukwekkende performance en negende plaats in één klap volledig op de kaart. De suggestie van Tost om Schumacher naar AlphaTauri te halen werd zodoende afgewezen, aldus de Oostenrijker die zich inmiddels meerdere keren positief heeft uitgelaten over de prestaties van De Vries.