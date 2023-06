Remy Ramjiawan

Nyck de Vries wist tijdens de openingssessie in Barcelona de vierde tijd op de klokken te zetten. Hoewel het slechts de eerste vrije training was, is teambaas Franz Tost blij met de ontwikkeling van de Nederlander. Die heeft het in zijn ogen namelijk niet makkelijk gehad en met een verbeterde AlphaTauri kan De Vries volgens Tost beter uit de verf komen.

De voormalig Formule E-kampioen kende een moeizame start van het seizoen, waarbij de druk na de eerste paar wedstrijden alleen maar verder toenam. Hier en daar maakte de Nederlander kostbare fouten en het verschil met teamgenoot Yuki Tsunoda was op enkele momenten best groot. Het Europese seizoen is begonnen en voor De Vries betekent dit dat er bekende banen aan gaan komen. Tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, legt teambaas Tost uit hoe lastig het is voor rookies in de Formule 1, ook gaat hij in op de vierde plek van De Vries tijdens VT1.

Nyck raakt gewend aan de auto

"Nyck heeft het goed gedaan in Monaco. Hij raakt steeds meer gewend aan de auto en het team. Toch moet ik ook zeggen dat het tegenwoordig erg moeilijk is voor rookies die naar de Formule 1 komen. Ze moeten alles best snel leren. Als je terugkijkt naar de eerste wedstrijden, dan zijn het bijna allemaal circuits die ze niet kennen. Melbourne bijvoorbeeld, of Saoedi-Arabië en ook Miami. Ook in Azerbeidzjan, direct de kwalificatie na de eerste vrije training, dat is echt niet makkelijk voor jonge coureurs", zo springt Tost in de bres voor zijn coureur.

Updates lijken te werken

Het waren namelijk weekenden waarin De Vries er niet goed uitzag, maar daar zijn volgens de teambaas aanwijsbare redenen voor. "Daarnaast zit het middenveld dicht bij elkaar, er zit slechts een paar honderdsten tussen de coureurs en je moet echt alles aan elkaar knopen voor een goede prestatie. Nyck heeft het heel goed gedaan in Monaco, maar ook vanochtend tijdens de eerste training zag het er heel goed uit", zo haalt hij het resultaat van de eerste vrije training erbij. Daarnaast wijst Tost naar de werking van de updates: "Het is slechts de eerste vrije training, maar we hebben updates meegenomen en die lijken te werken, maar ik wil het nog wel even in de kwalificatie zien."

Slechte start niet alleen Nyck zijn schuld

De afgelopen weken werd er gespeculeerd over eventuele vervangers van De Vries en de druk leek te worden opgevoerd. "In de Formule 1 voel je altijd de druk. De start van het seizoen was natuurlijk niet helemaal wat we verwacht hadden, maar dat is niet alleen maar zijn schuld. Ik heb al eerder een aantal oorzaken gegeven, maar ook de auto was gewoon niet zo goed. Als je een auto hebt die niet goed is, dan is het ook lastig om nieuwe banen te leren kennen. Ik moet zeggen dat het nu allemaal wat bij elkaar komt en ik ben best optimistisch over de toekomst", aldus Tost die verwacht dat het team de weg omhoog gaat inzetten.