Martin Brundle heeft beweerd dat Max Verstappen kan worden verslagen tijdens een Formule 1-race dit seizoen, maar dat daarvoor de tussenkomst van "een safety car, rode vlag, regen of betrouwbaarheidsproblemen" nodig is.

Het lijkt een kwestie van wanneer, niet of Verstappen dit seizoen zijn derde wereldkampioenschap in evenveel jaar zal claimen. Achter het stuur van de RB19 is de Nederlander simpelweg niet te verslaan tot nu toe. Ondanks dat Mercedes afgelopen weekend hun beste resultaat van het seizoen met een dubbel podium noteerde (P2 en P3), waren Lewis Hamilton en George Russell nog steeds 24 en 32 seconden achter Verstappen te vinden.

Brundle over Verstappen

Brundle gelooft bijvoorbeeld wel dat de 25-jarige Nederlander verslagen kan worden, maar dat daarvoor meer nodig is dan alleen de vaardigheid van de andere coureurs op de baan. "Felicitaties aan Red Bull en Max Verstappen voor alweer een dominant weekend", schreef hij in zijn laatste column voor Sky Sports. "Ondanks een mogelijke val om aan de verkeerde kant van een safety car te komen, een rode vlag, regen of betrouwbaarheidsproblemen, was het vrij duidelijk wie er zou winnen toen de RB19 aan de leiding en intact uit de eerste chicane kwam. Hij zou op pole position staan, elke ronde leiden en voor de derde keer in zijn carrière de snelste ronde pakken, terwijl hij zijn veertigste overwinning claimde."

Leuk achter Verstappen

Volgens Brundle was de race achter Verstappen wel vermakelijk. "Gelukkig was het racen achter hem best interessant, en daar was een reden voor. Er gebeurde genoeg doordat we, voor de tweede keer dit seizoen, maar pas de vierde keer in de geschiedenis [Miami 2023, Frankrijk en Oostenrijk 2019] een race hadden zonder gele of rode vlaggen, safety cars en uitvalbeurten. De teams zien er goed uit wat betrouwbaarheid betreft, meer dan ooit in de geschiedenis van de Formule 1, ondanks dat de auto's duivels gecompliceerd, groot en zwaar zijn."