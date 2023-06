Redactie

Woensdag 7 juni 2023 15:53 - Laatste update: 15:57

Lewis Hamilton is zoals bekend natuurlijk vaak bezig met zijn kledij en de Britse coureur verschijnt dan ook regelmatig in een bijzondere outfit in de paddock. Hij is echter niet helemaal onder de indruk van de outfit van Carlos Sainz, die volgens Hamilton afgelopen weekend in Barcelona 'de lelijkste vissershoed ooit' droeg.

Hamilton en mode zijn binnen de Formule 1-paddock inmiddels onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De zevenvoudig wereldkampioen houdt zich buiten zijn raceactiviteiten om regelmatig bezig met fashion, zo is de Brit af en toe aanwezig bij grote mode-evenementen over de hele wereld. Zijn liefde voor mode neemt hij graag mee richting zijn andere liefde, de racerij. Doorgaans verschijnt Hamilton in bijzondere kledij op het circuit voor een sessie of media-dag en ook in 2023 heeft hij die lijn weer volledig doorgezet.

Hamilton niet onder de indruk

De Mercedes-coureur let dan ook goed op hoe zijn collega's rondom de racedagen erbij lopen en hij moet dan ook ontzettend lachen om een kledingstuk van Sainz. De camera's wisten op te vangen hoe de Brit schatert van het lachen wegens een foto die hij van de Spanjaard maakte, waarop hij een vissershoedje draagt. "Ik heb een geweldige foto eerder van Carlos gemaakt. Het is de vissershoed! Het is de lelijkste vissershoed ooit", lacht de 102-voudig Grand Prix-winnaar. De man die het meest in de paddock bezig is met mode, is dus niet onder de indruk van de verschijning van de Madrileen.