Lando Norris maakte een dramatische race mee afgelopen zondag. De McLaren-coureur ving de Grand Prix van Spanje aan vanaf een indrukwekkende derde positie na een uitstekende kwalificatie. Bij de start liep hij echter schade op na contact met de Mercedes van Lewis Hamilton. Norris vertelde na afloop van de race op Circuit de Barcelona-Catalunya hoe het hem was vergaan.

Vanwege een extra pitstop voor een nieuwe voorvleugel viel de 23-jarige uit Bristol ver terug. Hij kwam uiteindelijk als zeventiende over de streep. Teamgenoot Oscar Piastri kon ook geen potten breken in Spanje. De rookie kwam in Q3 terecht en mocht als negende de race aanvangen, maar hij zag als dertiende de zwart-witgeblokte vlag.

Verstappen wijd in eerste bocht

"Het is lastig om te zeggen, maar volgens mij was het gewoon een race-incident," vertelde Norris tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, na afloop van de Grand Prix van Spanje. "Ik zag in de eerste bocht niet dat Max [Verstappen] van de baan ging." De Nederlander ging een beetje wijd door de eerste rechterbocht om de eerste positie te verdedigen ten opzichte van Carlos Sainz en had daardoor niet de snelste lijn door de linkerbocht die meteen volgde. Dat zorgde ervoor dat iedereen achter hem eventjes op de rem moest. "Ik zat te dicht achter Lewis om op tijd te kunnen reageren, dus dat was een ongelukkig moment."

Heel 2023 al langzaam

"De snelheid was zoals we hadden verwacht: slecht," vervolgde de McLaren-coureur. "We hadden niks anders verwacht. Ons doel was om misschien in de punten te finishen, maar ook dat zat er niet in met onze snelheid." Ook zonder de extra pitstop voor een nieuwe voorvleugel zou hij niet in de top tien zijn geëindigd, denkt Norris. "We zijn het hele jaar al heel langzaam. In de kwalificatie gedragen de auto's zich anders en de zaterdag was een speciale dag, omdat een aantal goede teams het moeilijk hadden en de slechtere teams hadden juist een goede dag. Een rare dag was het. Maar goed, verder hebben wij dus gewoon de snelheid niet en in de helft van de races is het een uitdaging om in de punten te finishen. Het was zinloos om te denken dat we in de punten zouden eindigen."