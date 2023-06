Remy Ramjiawan

Dinsdag 6 juni 2023 14:19 - Laatste update: 14:26

Lewis Hamilton en Angela Cullen waren in de voorbije jaren onafscheidelijk van elkaar, totdat er in maart het bericht kwam dat de Nieuw-Zeelandse een ander pad ging bewandelen. De zevenvoudig kampioen geeft in L'Equipe aan dat hij Cullen nog altijd elke dag mist en hij plant zelfs binnenkort een reünie in.

Vanaf 2016 stond Cullen aan de zijde van Hamilton bij Mercedes. Dat begon in eerste instantie als fysiotherapeut en assistent, maar ze werd later ook de vertrouweling van de zevenvoudig kampioen. Daarom was het afscheid ook een opvallende beslissing. Cullen heeft later aangegeven dat ze het prima vindt om avonturen buiten de Formule 1 te ontdekken en dat het duo op goede voet uit elkaar is gegaan.

'Ze was en is een goede vriendin'

"Ik mis haar elke dag", zo laat de 38-jarige Brit optekenen in de Franse krant. "Ze was elke dag een frisse wind voor me. Ze was altijd een grote hulp tijdens de zeven jaar dat we samenwerkten. Ze was en is nog steeds een goede vriendin", legt Hamilton uit over de band met Cullen. Hij hoopt daarom ook op een snelle reünie: "We hebben het er zelfs over om binnenkort weer samen iets te gaan doen, zoals parachutespringen misschien. We zullen elkaar nooit verlaten. Ik ben heel dankbaar voor alles wat ze me heeft gegeven."

'Altijd routine aanpassen'

Nico Rosberg suggereerde eerder nog dat zijn voormalig teamgenoot door het vertrek van Cullen zijn hele aanpak moet veranderen, maar daar is Hamilton het niet mee eens. "Nee, want ik denk dat je altijd je routine moet aanpassen, maar vooral het team heeft me geholpen om terug te komen", aldus de zevenvoudig kampioen, die afgelopen zondag voor de tweede keer dit seizoen op het podium wist te klimmen.