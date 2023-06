Lars Leeftink

Maandag 5 juni 2023 21:41 - Laatste update: 22:08

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Viaplay in financiële problemen aan het verkeren is en een topman van het bedrijf gaat vertrekken, liet Max Verstappen weten het niet erg te vinden als hij weer met Lewis Hamilton moet strijden om de titel, was de internationale media onder de indruk van de prestaties van Verstappen in Spanje en kwamen de geruchten omtrent Hamilton en Shakira nog verder op gang. Dit is de GPFans Recap van 5 juni.

Artikel gaat verder onder video

Viaplay worstelt met tegenvallende prestaties: topman legt functie neer

Viaplay worstelt met de tegenvallende tv- en radioreclameinkomsten in verschillende landen. De Zweedse streamingsdienst heeft zelfs zulke tegenvallende resultaten geboekt, dat topman Anders Jensen per direct zijn ontslag heeft aangeboden. Viaplay zendt onder meer de Formule 1-races van Max Verstappen uit. Meer lezen? Klik hier!

Internationale media onder de indruk van 'mythe' Verstappen: "Mercedes geen partij"

De Internationale media hebben het in hun verslag van de Grand Prix van Spanje vooral over Max Verstappen, die vanaf P1 de race in Barcelona begon en daarna niet meer om zou kijken. Het was de vijfde zege van het seizoen voor de Nederlander en zijn derde op rij na Miami en Monaco. Achter hem maakte Mercedes indruk, zag ook de internationale pers. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton voert geruchten omtrent relatie met Shakira met foto's tijdens etentje in Spanje

Er is nog meer olie op het vuur gegooid rondom de geruchten waar Shakira en Lewis Hamilton sinds de Formule 1 Grand Prix van Miami bij betrokken zijn. Hamilton en Shakira werden daar eerder al door paparazzi gefotografeerd, en nu was het afgelopen weekend in Spanje weer raak. Meer lezen? Klik hier!

FIA bevestigt volgende fase in proces voor nieuwe Formule 1-teams

De deadline voor nieuwe teams om zich aan te melden om deel te nemen aan de Formule 1, is voorbij en dus gaat het proces de volgende fase in. De FIA zal nu alle aanvragen beoordelen en beslissen welke teams wel en niet geschikt zijn voor de koningsklasse. Meer lezen? Klik hier!

Toto Wolff analyseert RB19 Verstappen uitvoerig voor Grand Prix Spanje

Toto Wolff heeft met Mercedes in 2023 het nakijken als het gaat om de titelstrijd, iets wat in 2022 ook al het geval was. Reden genoeg voor de Oostenrijkse teambaas om elke kans aan te grijpen wanneer hij in de buurt van de succesvolle RB19 kan komen. Wolff deed dit voorafgaand aan de race in Spanje. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen zou Hamilton graag verwelkomen in titelstrijd: "Geweldig voor de sport"

Max Verstappen staat momenteel eenzaam aan kop in de Formule 1, maar als het aan Lewis Hamilton ligt mengt hij zich snel weer in de strijd met de Nederlander. "Ik wil zijn waar hij is", zo zei de Brit op de persconferentie. Maar hoe denkt Verstappen over een hernieuwde strijd met zijn rivaal uit 2021? Meer lezen? Klik hier!

Horner verbaasd na GP Spanje: 'Daar hoorde hij voor bestraft te worden'

Christian Horner verbaast zich erover dat George Russell niet werd bestraft tijdens de Grand Prix van Spanje. De teambaas van Red Bull Racing is er duidelijk over dat hij vindt dat de Mercedes-coureur de eerste bocht afsneed in de openingsronde. Meer lezen? Klik hier!