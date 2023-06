Jeen Grievink

Maandag 5 juni 2023 15:46 - Laatste update: 15:53

Max Verstappen staat momenteel eenzaam aan kop in de Formule 1, maar als het aan Lewis Hamilton ligt mengt hij zich snel weer in de strijd met de Nederlander. "Ik wil zijn waar hij is", zo zei de Brit op de persconferentie. Maar hoe denkt Verstappen over een hernieuwde strijd met zijn rivaal uit 2021?

Na het behalen van het dubbele podium in de Grand Prix van Spanje, is de hoop weer terug bij Mercedes. Met het nieuwe updatepakket denken ze de juiste richting qua ontwikkeling te hebben gevonden en hopen ze snel stappen te kunnen zetten om het gat richting Red Bull Racing verder te dichten. Hamilton liet op de persconferentie in Barcelona weten graag weer met Verstappen te willen racen. "Ik wil zijn waar hij is en anders op z'n minst met hem kunnen racen", zo sprak de zevenvoudig wereldkampioen. Maar hoe denkt Verstappen daarover? Zit hij te wachten op een nieuwe strijd met Hamilton, die in 2021 dikwijls escaleerde? Hij kreeg deze vraag in de absolute eindfase van het perspraatje in Spanje.

Meer concurrentie is goed voor de sport

"Max, Lewis zei zojuist dat hij er naar uit kijkt om weer tegen jou te racen, maar hoe enthousiast ben jij om weer te vechten met Lewis om het kampioenschap, en wellicht met George Russell erbij?", zo luidde de vraag die Verstappen toegespeeld kreeg. De Limburger gaf aan een gezonde portie concurrentie niet uit de weg te willen gaan en denkt ook dat het goed is voor de sport. "Ik denk dat het goed is voor de sport in het algemeen, nietwaar? Als je meer teams hebt die voorin vechten, ik denk ook dat dat is wat zij willen bereiken. Dus eerlijk gezegd, dat zou geweldig zijn, als er meer coureurs er echt bij zitten."

Verstappen hoopt Mercedes al in 2023 dichterbij te zien

Verstappen hoopt zelfs dat Mercedes al dit jaar het gat weet te dichten richting zijn eigen Red Bull Racing. "Hopelijk wordt het gedurende het jaar al closer, en dan misschien volgend jaar zitten er nog meer teams bij", zo sprak de tweevoudig wereldkampioen, die op dit moment al 83 punten meer heeft dan Hamilton in het coureurskampioenschap.