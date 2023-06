Vincent Bruins

Christian Horner verbaast zich erover dat George Russell niet werd bestraft tijdens de Grand Prix van Spanje. De teambaas van Red Bull Racing is er duidelijk over dat hij vindt dat de Mercedes-coureur de eerste bocht afsneed in de openingsronde.

Max Verstappen schreef de race op Circuit de Barcelona-Catalunya op zijn naam. Achter de Nederlander finishten Lewis Hamilton en Russell als tweede en derde, respectievelijk. De laatstgenoemde maakte maar liefst negen posities goed, waarvan vijf in de openingsronde alleen al. Sergio Pérez kwam drie seconden na Russell over de streep om de vierde plek te pakken na als elfde de race te hebben aangevangen.

De start bepaalde het podium

Horner denkt dat het feit dat Russell tijd of een positie zou hebben gewonnen bij het afsnijden van de eerste bocht, Pérez het podium heeft gekost: "[Pérez] verloor het al in de openingsfase," zei de teambaas tegenover Sky Sports. "Hij had geen geweldige start. George wist ermee weg te komen om van de baan te rijden en daar geen straf voor te krijgen. Aan het eind van de dag maakte dat het verschil, volgens mij. Checo ging op een gegeven moment sneller en sneller. Vooral in de laatste stint kwam hij erg sterk terug. Er waren echter simpelweg niet genoeg rondjes om nog voor het podium te gaan."

Achter Hülkenberg, maar voor Piastri

Bij de start is vanuit vogelperspectief te zien dat Russell driedik door de eerste bocht ging met aan zijn rechterhand Nico Hülkenberg en Oscar Piastri. De Mercedes-coureur besloot het veilige pad te kiezen om contact te vermijden en sloot aan achter de Haas. Hij bleef echter wel voor de McLaren. "Ik werd een beetje van de baan gedrukt," legde Russell uit tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans. "Ik nam een beslissing, omdat ik wist dat er twee auto's bij mij aan de binnenkant zaten en ik wist dat als ik daar zou blijven zitten, dat ik dan Hülkenberg zou raken. Ik wist dat hij het was, dus toen ik kwam achter hem de baan op en ik heb daar geen voordeel uitgehaald."