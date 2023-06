Jan Bolscher & Remy Ramjiawan

Zondag 4 juni 2023 19:32

Sergio Pérez moest zondagmiddag in Spanje zijn elfde startplek gaan goedmaken. De Mexicaan zette in inhaalrace op, maar kon uiteindelijk niet verder komen dan plek vier. Vooral de snelle Mercedessen kon hij niet bijhouden, hoewel hij zelf meer gericht was op Carlos Sainz.

Na de race in Barcelona kijkt Pérez aan tegen een achterstand van 53 punten op teamgenoot Max Verstappen. Vooral de pijnlijke nulfinish in Monaco heeft een groot gat geslagen tussen de twee teamgenoten. Om het puntenverlies in Spanje zo beperkt mogelijk te houden, moest Pérez eigenlijk op P2 finishen, maar uiteindelijk kon hij niet verder komen dan P4.

Geduldig zijn

Tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, legt Pérez uit. "We moesten best geduldig zijn, zeker in die eerste ronde. Ik moest ervoor zorgen dat we geen onnodige risico's namen. Dat was het allerbelangrijkste voor nu", zo opent de 33-jarige Mexicaan. Checo kopieerde dit weekend niet alleen de afstelling van Verstappen, ook de strategische keuzes waren hetzelfde, toch pakte het net iets anders uit voor Pérez. "We moesten gewoon geduldig zijn en de long game spelen, want de race zou zich namelijk later gaan ontvouwen. We zijn wel iets verder geëindigd dan we van tevoren hadden verwacht", zo stelt hij.

Onverwachts sterk Mercedes

Het resultaat had namelijk ook alles te maken met de snelheid van Mercedes, die onverwachts toch best goed konden meekomen. "Ze waren eigenlijk best sterk vandaag en ze hadden een aardige racepace. Ik was eigenlijk niet echt in gevecht met George [Russell red.], maar eerder met Carlos, zeker in het begin en ik kon direct zien dat George enorm snel was", aldus Pérez die nog altijd op de tweede plek in het klassement staat.