In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam Viaplay met het nieuws naar buiten dat er veel abonnees zijn vertrokken bij de streamingdienst en legde Viaplay CEO Nederland Roger Lodewick tegenover GPFans uit hoe dit kan, was er op social media veel gedoe rondom Kelly Piquet, Lando Norris en Max Verstappen, liet Helmut Marko doorschemeren wat ervoor nodig is om Sebastian Vettel weer terug te laten keren in F1 en deelde Kelly Piquet foto's van Verstappen en Penelope op social media. Dit is de GPFans Recap van 23 april.

F1-zender Viaplay houdt hart vast: mensen zeggen abonnement massaal op

Viaplay, dat sinds 2022 de Formule 1 in Nederland uitzendt, zit al enige tijd in financieel zwaar weer. De streamingdienst moet nu ook met lede ogen toezien hoe abonnees hun abonnement massaal opzeggen. Viaplay zag in 2024 maar liefst een vijfde van hun abonnees vertrekken. Niet geheel toevallig is er kortgeleden dan ook een prijsverhoging van de abonnementen aangekondigd. Meer lezen over wat er allemaal aan de hand is bij Viaplay? Klik hier!

Piquet spreekt Norris aan na Instagram-post met Verstappen en krijgt 83.000 vind-ik-leuks

Max Verstappen domineerde afgelopen weekend de F1 Grand Prix van China en had daarna tijd om te genieten van zijn vrije tijd. De Nederlander vloog met zijn privéjet terug naar huis, een jet waar ook goede vriend Lando Norris in bleek te zitten. De Brit plaatste hiervan een foto op Instagram en die werd ook gezien door Kelly Piquet, die Norris even terechtwees. Meer lezen over wat er op social media gebeurde rondom Piquet, Norris en Verstappen? Klik hier!

Marko noemt voorwaarde voor Formule 1-rentree Vettel: "Dan is hij er klaar voor"

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, denkt dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel een terugkeer in de Formule 1 wel ziet zitten. Volgens de Oostenrijker, die Vettel goed kent, zal een team in de middenmoot echter geen schijn van kans maken om de Duitser binnen te halen. Meer lezen over hoe een comeback van Vettel mogelijk kan worden gemaakt? Klik hier!

CEO Viaplay Nederland reageert: 'Dít is de verklaring voor daling in abonnees'

Viaplay Nederland heeft via CEO Roger Lodewick tegenover GPFans gereageerd op het nieuws dat Viaplay een substantieel aantal abonnees is verloren. Viaplay, dat in Nederland met name bekend is vanwege haar Formule 1-uitzendingen, laat weten dat er een reden ten grondslag ligt achter de afname en stelt dat er inmiddels zelfs een kleine groei te zien is. Meer lezen over waarom Viaplay abonnees kwijt is geraakt? Klik hier!

Kelly Piquet deelt kiekjes van 'magische' dagen met Verstappen en Penelope

Max Verstappen is momenteel de kampioenschapsleider in de Formule 1, maar daarnaast is hij ook de partner van Kelly Piquet en neemt hij de rol van stiefvader op zich voor Piquets dochtertje Penelope. Op Instagram genoot Kelly nog even na van hun vakantie in Japan. Meer lezen over waar Piquet en Penelope waren? Klik hier!

