Lars Leeftink

Maandag 5 juni 2023 16:45 - Laatste update: 16:51

Er is nog meer olie op het vuur gegooid rondom de geruchten waar Shakira en Lewis Hamilton sinds de Formule 1 Grand Prix van Miami bij betrokken zijn. Hamilton en Shakira werden daar eerder al door paparazzi gefotografeerd, en nu was het afgelopen weekend in Spanje weer raak.

Het duo werd samen gefotografeerd tijdens een etentje na de race in Barcelona, foto's die te zien zijn op de site van onder meer The Sun. De Colombiaanse popsensatie werd vorige maand samen met Hamilton gespot tijdens de Grand Prix van Miami en is nu weer met vrienden opgedoken in de buurt van Hamilton. Speculatie verscheen voor het eerst dat er een potentiële romantische connectie tussen het paar zou kunnen zijn nadat ze elkaar hadden gezien in een restaurant en op een jacht in Miami. Shakira is momenteel niet in een relatie na de veelbesproken breuk met haar langdurige partner, de voormalige centrale verdediger van Barcelona, Gerard Pique.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton en Shakira

Het laatste shot van het duo dat samen uit is, kwam tijdens een diner met vrienden van het paar. Hamilton is op foto's op het internet onder meer te zien met zijn arm om Shakira's middel. Hiermee wordt een uitstekende week in Barcelona afgesloten voor Hamilton, die na zijn beste prestatie van het jaar tot nu toe in Spanje voor de tweede keer dit seizoen op het podium stond.

Leven Hamilton

Er komen niet vaak persoonlijke dingen over Hamilton naar buiten. Zijn vader is vaak rondom raceweekenden te zien en viel voor het eerst echt op tijdens de controversiële Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Zijn moeder is niet in beeld, net zoals de rest van zijn familie amper in de spotlights staat. Hamilton deelt ook amper beelden van zijn persoonlijke leven en post op social media vooral vaak motivatieberichten of steunbetuigingen. Zo weet de wereld ook niks over een mogelijke vriendin of het liefdesleven van Hamilton, waardoor iedereen er vanuit gaat dat hij vrijgezel is. Aangezien Shakira dat sinds eind vorig jaar ook is, zijn de geruchten te verklaren. Shakira was, zo is te zien op haar Instagram-account, afgelopen weekend in Barcelona bij het circuit.