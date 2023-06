Lars Leeftink

Maandag 5 juni 2023 14:38 - Laatste update: 14:42

De Internationale media hebben het in hun verslag van de Grand Prix van Spanje vooral over Max Verstappen, die vanaf P1 de race in Barcelona begon en daarna niet meer om zou kijken. Het was de vijfde zege van het seizoen voor de Nederlander en zijn derde op rij na Miami en Monaco. Achter hem maakte Mercedes indruk, zag ook de internationale pers.

Verstappen domineerde het hele weekend door alle vrije trainingen in Barcelona op P1 te eindigen, pole position te veroveren, de hele race op P1 te rijden, de race te winnen en de snelste ronde te veroveren. Een Grand Slam dus voor de Nederlander, die nu 53 punten los is van de rest van het veld. Mercedes maakte achter de tweevoudig wereldkampioen indruk door op P2 en P3 te eindigen met Lewis Hamilton en George Russell. De Internationale media had dan ook vooral oog voor Verstappen en Mercedes. Een overzicht van de reacties.

La Gazzetta dello Sport

We openen met het Italiaanse La Gazzetta dello Sport, dat schrijft over 'mythe' Verstappen. "Max Verstappen reed ook naar de overwinning in Montmelo. De Nederlander van Red Bull domineerde de Spaanse GP en pakte zijn vijfde overwinning van het seizoen, waardoor hij zijn voorsprong in het klassement verder kon uitbouwen op Sergio Perez, die de schade zondag echter beperkt kon houden: hij startte als elfde en eindigde als vierde, wat de overweldigende kracht van de Red Bull aantoont. Verstappen daarentegen heeft nu veertig overwinningen behaald, slechts één verwijderd van een mythe als Ayrton Senna. Maar Max verdient het dan ook om vergeleken te worden met de groten van de sport: vanwege de cijfers, maar ook omdat de tweevoudig wereldkampioen zo'n hoog niveau van rijden en vertrouwen heeft dat hij zijn team in staat stelt om gerichte racestrategieën te gebruiken. Zoals op zondag, toen hij als enige van de kopgroep op medium banden startte."

Bild

Het Duitse Bild had aandacht voor Mercedes, dat met upgrades ervoor heeft gezorgd dat het nu het tweede teams is in de Formule 1. Red Bull aanvallen zat er echter nog niet in. "Opbouwen ja, Red Bull aanvallen nee. Mercedes heeft een stap in de goede richting gezet, maar het bruisende raceteam zit nog steeds in zijn eigen competitie. Verstappen reed naar zijn 40ste Formule 1-zege in Catalonië. En hoe! De Nederlander is zo snel dat zelfs zijn team zich zorgen maakt. Omdat de tweevoudig wereldkampioen al te vaak over de lijn was gereden, dreigde hij een straf te krijgen bij een nieuwe overtreding [track limits]. Verstappen wou echter nog steeds de snelste raceronde neerzetten om een extra punt in het kampioenschap te vergaren. Ondanks het verzoek van het team om dat niet te doen, zette de uitzonderlijke coureur de snelste tijd neer met een 1:16.330."

The Guardian

Het Britse The Guardian had een waarschuwing in huis voor Verstappen, want volgens de krant is Mercedes begonnen met een opmars. "Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar er was een onmiskenbaar vleugje vogelgezang dat de heropleving van Mercedes tijdens de Grand Prix van Spanje vergezelde. Het zal hun hart hebben doen zingen. De dienst bleef maar al te vertrouwd uitgemaakt worden door Max Verstappen, die weer een verpletterend dominante overwinning boekte, maar achter hem werd de pikorde in elk geval nieuw leven ingeblazen. Lewis Hamilton en George Russell zaten eindelijk in een Mercedes die echt naar hun zin was. Er is echter nog een lange weg te gaan. Verstappen was immens en lijkt nu inderdaad niet meer te stoppen. Hij was onbedreigd tijdens een verpletterende overwinning, een volle 24 seconden los van Hamilton na een race waarin hij de rest van het veld binnen vijf ronden achter zich had gelaten. Het is bijna overbodig om zijn rijstijl te beschrijven, hij vertrok en reed op rails. Op een gegeven moment negeerde hij zelfs de aansporingen van het team om het rustig aan te doen om een overtreding van de baanlimiet te voorkomen door met gemak de snelste ronde te rijden, ruim binnen de baanlimieten.

Marca

Het Spaanse Marca zag een dominante Verstappen doen wat hij wou in Barcelona, iets waar thuisfavorieten Carlos Sainz en Fernando Alonso niks aan konden doen. "Max Verstappen won de Grand Prix van Spanje met overmacht, zijn 40ste overwinning in de Formule 1 die hem nog dichter bij zijn derde opeenvolgende wereldtitel brengt omdat zijn twee belangrijkste rivalen, Sergio Pérez en Fernando Alonso, het tempo van punten en podiumplaatsen dat ze in de eerste zes races hadden gescoord niet konden vasthouden. Pérez kwam goed terug, maar werd slechts vierde en Fernando zevende. Het was voor het eerst een race waarin Alonso zonder tempo reed, tot de laatste paar zware stints. Zijn Aston Martin werd, op zijn zachtst gezegd, ruimschoots overtroffen door Mercedes. De nieuwe Mercedes B verrichtte wonderen en zette zijn twee coureurs al in de eerste race op volle kracht achter de Red Bull en versloeg Ferrari, Aston en Alpine met ruime voorsprong. Ze zijn in vorm en kijken omhoog. Aston Martin moet zich dringend gaan verbeteren. Zelfs Sainz, de beste Ferrari, kon ze niet van zich afhouden, wat hij een maand geleden wel kon. De Spanjaard verzekerde zich van tien cruciale punten voor Maranello en werd eerste achter de twee Red Bulls en de twee nieuwe Mercedessen."

Sky Sports F1

Tot slot het Britse Sky Sports, dat ondanks een dominante Verstappen toch ook keek naar Mercedes. "Hoewel ze geen partij waren voor Verstappen, toonde Mercedes enorme verbeteringen in hun zwaar opgewaardeerde auto. De W14 was duidelijk de op één na snelste op het circuit en ze bleven Carlos Sainz van Ferrari, die vijfde werd, ruim voor. Ook Aston Martin kon niet tippen aan Mercedes, met Lance Stroll die zesde werd en voor het eerst dit seizoen voor teamgenoot Fernando Alonso, met de Spanjaard zevende na een lastig weekend in zijn thuisrace."