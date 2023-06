Jeen Grievink

Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsoringmanager, denkt dat Red Bull Racing lang niet alle races gaat winnen dit jaar. Hij denkt dat Mercedes - en misschien ook Aston Martin - nog wel een paar zeges gaan boeken. Dit gaat gebeuren vanaf het moment dat Red Bull het welletjes vindt voor dit jaar en haar focus verlegt naar 2024, zo stelt Windsor.

Red Bull Racing is oppermachtig dit Formule 1-seizoen. Alle Grands Prix werden tot op heden nog gewonnen door een coureur van de Oostenrijkse succesformatie. Met name Max Verstappen is onhoudbaar in zijn huidige vorm. Hoewel de concurrentie een flink gat te overbruggen heeft richting het team uit Milton Keynes, denkt Windsor dat Red Bull bij lange na niet alle races van dit seizoen gaat winnen. Niet omdat ze dit niet zouden kunnen, maar omdat ze waarschijnlijk de luxe hebben om een aantal overwinningen uit handen te geven. Red Bull kan in haar huidige vorm namelijk dusdanig snel het coureurs- én constructeurskampioenschap veiligstellen, dat ze de ontwikkeling van de 2023-auto eerder dan gepland zouden kunnen stoppen om zich te focussen op de auto van volgend jaar.

Windsor ziet Mercedes nog wel races winnen in 2023

Volgens Windsor kan Red Bull - als het deze dominantie nog even vasthoudt - zich al snel gaan focussen op de 2024-auto. Wanneer de Oostenrijkers dit doen, zal de ontwikkeling van de RB19 stagneren en kan de concurrentie snel dichterbij komen én er mogelijk zelfs overheen gaan. Windsor verwacht dat als Red Bull dit doet, Mercedes - en misschien ook Aston Martin - nog wel wat overwinningen gaan pakken. "Ik heb het recent al vaker gezegd op livestreams: let op Mercedes en mogelijk ook Aston Martin, die nog races gaan winnen richting het einde van het jaar", zo vertelt de oud-teammanager op zijn eigen YouTube-kanaal.

Concurrentie boekt vooruitgang terwijl Red Bull zich focust op 2024

"Ze zullen zeker vooruitgang boeken, maar ook omdat Red Bull in de positie zit dat ze halverwege het seizoen - of zelfs nu al - zich terug kunnen trekken wat betreft het uitgeven van te veel geld, tijd en inspanning aan de auto van dit jaar en zich gaan focussen op de 2024-auto", zo vervolgt Windsor zijn verhaal. "Dit heeft vanzelfsprekend als resultaat dat de concurrentie dichterbij komt."

Vorig jaar hetzelfde verhaal

Volgens de 71-jarige Brit deed Red Bull aan het einde van vorig jaar ook al iets soortgelijks, wat resulteerde in bijvoorbeeld een overwinning van George Russell in Brazilië. "Ze (Red Bull, red.) waren toen niet zo snel als ze hadden kunnen zijn, wanneer ze echt onder druk zouden staan. Ik denk dat het hetzelfde verhaal gaat zijn in 2023", aldus Windsor.