Verstappen oppermachtig in Barcelona, Mercedes moet flinke boete aftikken | GPFans Recap

Jordy Stuivenberg

Zondag 4 juni 2023 21:54

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stond er opnieuw geen maat op Max Verstappen, die de Grand Prix van Spanje glansrijk won. Toch viel er na afloop genoeg te bespreken. Mercedes veroverde een dubbel podium, maar mocht ook een flinke boete aftikken. Ook bij Red Bull ging het over geld, want de concurrentie trekt behoorlijk aan de kopstukken van het team. Op zoek naar wat luchtiger nieuws, dan ben je letterlijk en figuurlijk aan het juiste adres bij Kelly Piquet. Dit is de GPFans Recap van 4 juni.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wint met speels gemak Grand Prix van Spanje, dubbel podium voor Mercedes

Max Verstappen heeft - wederom - op uiterst dominante wijze de Grand Prix van Spanje gewonnen. De Nederlander vertrok vanaf pole position en kwam nimmer in de problemen. Verstappen finishte ruim twintig seconden voor nummer twee Lewis Hamilton. De derde plaats was er voor George Russell. Nyck de Vries werd 14e. Lees hier de volledige samenvatting

Mercedes krijgt geldboete van 10.000 euro na overtreding met beide auto's na de race

Mercedes heeft een boete gekregen voor het overtreden van de regels gedurende de periode na de Formule 1 Grand Prix van Spanje. De FIA heeft besloten dan een geldboete van 10.000 euro voldoende is. Lewis Hamilton en George Russell behouden dus hun positie. Lees hier meer

Verstappen, Hamilton en Russell voeren hilarisch gesprek in cooldown room

Het had zomaar eens de meest ongemakkelijke nabespreking ooit kunnen worden, maar in plaats daarvan hadden Max Verstappen, Lewis Hamilton en George Russell de grootste lol in de cooldown room. Vooral de enerverende race van Russell kwam ter sprake. Lezen waar de heren het over hadden? Klik hier!

Kelly Piquet feliciteert 'onstopbare' Verstappen en deelt bikinifoto's op Stories

Terwijl Max Verstappen in de uiterste concentratie zit voor de aanstaande Grand Prix van Spanje, daar geniet vriendin Kelly Piquet heerlijk van het mooie weer. Op Instagram Stories deelde ze een aantal weinig verhullende kiekjes, geschoten vanaf het strand. Meer zien? Klik hier!

Marko zag Ferrari poging wagen bij Horner en Newey: "Heeft ons miljoenen gekost"

De geruchten zijn er al een tijdje, maar Helmut Marko heeft het nu bevestigd. Ferrari heeft in 2022 een poging gedaan om Adrian Newey naar de Italiaanse renstal te halen. Niet alleen dat, maar ook teambaas Christian Horner kreeg een aanbieding. Het moest door het bod van Ferrari flink betalen om Newey en Horner bij het team te houden. Meer lezen? Klik hier!

Wolff ziet Verstappen weer pole position pakken: "Ik word er pisnijdig van"

Toto Wolff had gehoopt op een beter resultaat in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Lewis Hamilton klokte de vijfde tijd neer, maar zal als vierde beginnen na de gridstraffen van Pierre Gasly, en George Russell kwam niet in Q3 terecht na een twaalfde plek in Q2. De teambaas van Mercedes had gehoopt dat zijn coureurs een inhaalslag hadden kunnen maken op Max Verstappen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen negeerde order voor snelste raceronde: "Achteraf met Marko om gelachen"

Max Verstappen en Red Bull Racing zaten heel even niet op één lijn gedurende de Grand Prix van Spanje. Verstappen dreigde een tijdstraf te krijgen voor het meermaals overtreden van de track limits, maar wilde met dit risico in zijn achterhoofd toch op zoek gaan naar de snelste raceronde. Red Bull zag dit niet zitten, maar daar had Verstappen maling aan. Meer lezen? Klik hier!