Redactie

Zondag 4 juni 2023 13:53

Terwijl Max Verstappen in de uiterste concentratie zit voor de aanstaande Grand Prix van Spanje, daar geniet vriendin Kelly Piquet heerlijk van het mooie weer. Op Instagram Stories deelde ze een aantal weinig verhullende kiekjes, geschoten vanaf het strand.

Piquet zag gisteren tot haar genoegen dat vriendlief Verstappen er - wederom - met pole position vandoor ging tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Op het Circuit de Catalunya was de regerend wereldkampioen iedereen de baas en bleef hij de concurrentie ruimschoots voor. Reden genoeg voor Piquet om haar man via Instagram Stories te feliciteren met zijn pole position. Ze deelde een foto van Verstappen met daarop groots de tekst 'POLE'. Daaronder voegde ze nog een passende tekst toe: "Onstopbaar", voorzien van emoji's van vuur en een leeuw.

Artikel gaat verder onder video

Piquet geniet op strand met dochter Penelope

Vanmiddag om 15:00 uur gaat de Grand Prix van Spanje van start, dus in de ochtend was er voor Piquet nog voldoende tijd om even richting het strand te trekken met dochter Penelope. Ook hiervan deelde ze beelden op haar Instagram Stories. Op één van de foto's is ze al liggend op een comfortabel strandbedje te zien in een witte bikini. "Ik heb link toegevoegd van mijn bikini van Miami, want ik kreeg er zoveel DM's over", zo luidde het bijschrift van de bikinifoto. Op een andere foto is ze - in het zwart-wit - te zien met dochter Penelope. "Geweldige dag met mijn mini", zo schreef ze erbij.

Kelly Piquet feliciteerde Max Verstappen met zijn pole position op Instagram Stories, om vervolgens een paar strandfoto's met de wereld te delen 🏖☀|



📸 IG: @kellypiquet pic.twitter.com/FGxxHpWqIh — GPFans NL (@GPFansNL) June 4, 2023

👉 VOLG OOK DE KELLY PIQUET FANPAGE OP FACEBOOK!