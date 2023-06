Lars Leeftink

Zondag 4 juni 2023 19:18 - Laatste update: 19:22

Mercedes heeft een boete gekregen voor het overtreden van de regels gedurende de periode na de Formule 1 Grand Prix van Spanje. De FIA heeft besloten dan een geldboete van 10.000 euro voldoende is. Lewis Hamilton en George Russell behouden dus hun positie.

Het is Mercedes vorig jaar in Oostenrijker ook al eens overkomen. Toen kreeg het team dezelfde boete. De fysio van het team en de coureurs was, net zoals in Spielberg, in het parc ferme gekomen terwijl dit door de FIA niet was toegestaan. Het zorgde ervoor dat vertegenwoordigers van het team naar de stewards moesten komen voor uitleg en het accepteren van de straf. Hamilton blijft dus op P2, Russell op P3.

GP Spanje

Daar waar Hamilton vanaf P4 begon en Russell vanaf P12, zou het een goede race worden voor het team van teambaas Toto Wolff. De start van de twee Britten was goed, en nadat ze allebei Carlos Sainz op snelheid en strategie hadden verslagen zouden ze op twintig seconden van Verstappen op P2 en P3 eindigen. Mercedes staat door dit resultaat nu op P2 in het kampioenschap bij de constructeurs, maar heeft meer dan 130 punten achterstand op Red Bull Racing.